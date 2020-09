El sensual vídeo de Beatriz Tajuelo, ex de Albert Rivera Beatriz Tajuelo, dándose un baño de espuma Tal ha sido el revuelo que se ha montado en Instagram que ha decidido borrar el vídeo de la red social

De codiciar el más absoluto anonimato, sin apenas presencia en la esfera pública, a no perderse ninguno de esos saraos que congrega a un buen número de fotógrafos y prensa. Beatriz Tajuelo, la exnovia de Albert Rivera, sigue haciéndose cada día más visible y poco a poco va fortaleciendo su seguridad ante los medios. La exazafata, de 38 años, se intensifica en el panorama social y esta semana ha sido uno de los rostros conocidos que ha querido apoyar la moda española acudiendo a varios desfiles celebrados en el marco de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

Beatriz Tajuelo durante la Mercedes Benz Fashion Week Madrid - Gtres

Por normal general, Tajuelo no se pronuncia sobre su ex y ha aprendido a capear las preguntas de la prensa con un amplia sonrisa y exquisita educación. «Que le vaya fenomenal», se limitó a decir en una ocasión cuando le preguntaron por la hija de su ex con la cantante Malú. Su carrera profesional está enfocada ahora a temas de comunicación y manejo de redes sociales sobre todo en Instagram, donde da buena cuenta de su día a día, de su pasión por la moda.

Este fin de semana, la ex novia del ex líder de Ciudadanos ha sorprendido a todos sus seguidores con un vídeo en el que aparece en una bañera de lujo mientras juega con la espuma. «Bathtime», escribió junto a la publicación que no tardó en recibir una oleada de «me gusta» y comentarios. « Tienes un cuerpazo y unas piernas de infarto», o «Espectacular», son tan solo algunos de los halagos que ha recibido.

Tal ha sido el revuelo que se ha montado en Instagram que Tajuelo ha decidido borrar el vídeo.