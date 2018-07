Los secretos ocultos de la casa Playboy La hija del magnate Hugh Hefner habla sobre lo que se escondía tras las puertas de la casa, del papel de la mujer en la revista «Playboy» y las decisiones de su padre entorno a su imperio

ABC

Madrid Actualizado: 13/07/2018 13:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Christie Hefner se ha sincerado por primera vez sobre la casa Playboy después de que su padre, Hugh Hefner, fallecieses el pasado 27 de septiembre. Desde joven se tuvo que hacer cargo de la revista, trabajó como CEO para la empresa y siempre estuvo colaborando con su padre, creador del imperio Playboy.

A sus 65 años, reconoce que tiene maravillosos recuerdos de su niñez, pues pasaba mucho tiempo jugando con su padre a juegos como el «Monopoly». «Lo que la hacía mágica es que tenía una puerta falsa. Tenía un panel secreto, y una sala para jugar donde estaban todos los juegos posibles. Había una barra de bomberos. Era un sitio realmente genial si eras un niño. Tenía una bolera y una piscina subterránea», describe Hefner. «Fue una de esas personas que no era muy aficionado al deporte, pero que era un jugador constante, y yo agregaría, un jugador muy competitivo», con estas palabras describe la pasión de su padre por el juego.

#scrapbooksaturdays Una publicación compartida de Hugh Hefner (@hughhefner) el 12 Ene, 2013 a las 4:46 PST

En lo referente a la revista, ella misma considera que tuvo un papel social muy importante, pues pese a ser «una revista masculina heterosexual», Christie afirma que lo «más fácil hubiera sido ignorar por completo el problema o hacer lo que muchos medios hicieron durante años, que fue acercarse a la actitud de los derechos de los homosexuales como algo de lo que se puede burlar o no ser Hugh Hefner cuando respetado». Tal y como lo mostró él mismo dos años más tarde de publicar la revista, lanzó «The Crooked Man», una historia en la que la homosexualidad se convertía en algo normativo. Pese a tratarse de un texto ficticio, causó mucha revuelo y hasta reacciones violentas.

Además, aclara que lo debe primar es «un planeta donde hay respeto mutuo y comunicación abierta», por lo que no se trata de «querer vivir en un planeta donde no hay atracción sexual o no flirteo o noviazgo». Y esto quedaría recogido en la historia de las publicaciones de la revista «Playboy».

Christie fundó los Premios Hugh M. Hefner en 1979. La intención de estos era la de reconocer a aquellos que defienden la libertad de expresión, de prensa, de religión o de reunión pacífica. «Creo que una de las cosas que llevaron a Playboy a su éxito fue que está basada en una filosofía de ideas que giran alrededor de la justicia social y la libertad personal», explica sobre la razón de estos premios. Este año, el galardonado ha sido Joan E. Bertin, director ejecutivo de la Coalición Nacional Contra la Censura de EE.UU., debido a que su actividad representa este premio.