El secreto más doloroso de Lady Gaga sale a la luz en un programa de televisión

Las giras nacionales de la presentadora Oprah Winfrey por Estados Unidos son un clásico de la televisión que no se realizaban desde hacía un lustro. Ahora, Oprah se ha lanzado de nuevo a la carretera para charlar con mujeres relevantes sobre los desafíos del nuevo año, dentro del ciclo «2020 Vision: Your Life In Focus». Tina Fey, Jennifer López, Michelle Obama y Gayle King departirán con la presentadora. Pero Oprah ha querido estrenarse con Lady Gaga, quien a lo largo de la conversación televisada ha hablado sin tapujos sobre salud mental y en especial la suya.

La entrevista entre Oprah y Gaga tuvo lugar el sábado en Fort Lauderdale (Florida) y durante una hora ambas hablaron de todo lo que respecta a la intérprete de «Shallow», desde cómo lidiar con su fibromialgia (un mal de difícil curación que le ha apartado de los escenarios en más de una ocasión) hasta su relación con el coprotagonista y director de «Ha nacido una estrella», Bradley Cooper.

Durante la conversación, y a propósito de su fibromialgia, Lady Gaga le reveló a Oprah que incluso en ese preciso momento tenía «dolor de los pies a la cabeza». Y añadió: «Lo interesante de esto es que descubrí, a través de la investigación neuropsíquica y mi relación con mis médicos, que la fibromialgia puede tratarse con terapia de salud mental», dijo Gaga. «Y la salud mental es una condición médica, debe tratarse como una condición médica. No debe ser ignorada».

Precisamente fue cuando la neoyorquina volvió a uno de los episodios más dolorosos de su pasado y confesó sus durísimas consecuencias:«Fui violada repetidamente cuando tenía 19 años y también desarrollé TEPT (Trastorno de estrés postraumático) como resultado de ser violada y no procesar ese trauma», reconoció a Oprah.

Se dio las circunstancias de que poco después saltó a la fama a lomos de una de las carreras artísticas más sensacionales, lo que le hizo apartar ese trauma y no buscar un médico o terapeuta que le ayudara a procesarlo.

«De repente, me convertí en una estrella y estaba viajando por el mundo, moviéndome de la habitación del hotel al garaje, a la limusina al escenario. Y nunca lo enfrenté. Hasta que de pronto comencé a experimentar este increíble e intenso dolor por todo mi cuerpo, algo así como una extrapolación del dolor y lo enferma que me sentí después de ser violada», dijo a Oprah, al tiempo que insistió en la necesidad de incluir clases de salud mental en las escuelas.

En cuanto a su presunto romance con Bradley Cooper y la romántica interpretación juntos del tema de «Shallow» en la gala de los Oscar de 2019, Lady Gaga comentó que «hicimos un muy buen trabajo engañando a todos. Nosotros creamos eso».