Sálvame La madre de David Bisbal arremete duramente contra Elena Tablada: «No ha superado la ruptura» La modelo aseguró en una entrevista que ni el cantante ni su familia se portaron bien con ella cuando se quedó embarazada

ABC

Madrid Actualizado: 19/11/2018 17:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La semana pasada Elena Tablada concedió una entrevista a la revista «¡Hola!» en la que no dejaba en muy buen lugar al almeriense. En ella no ocultaba la mala relación que tiene con su David Bisbal desde hace un tiempo. «Es muy triste que exista esta guerra, pero he tenido que decir basta», explicaba. Aunque no daba detalles de las razones, Bisbal ya no es el mismo, según comentaba: «El David de ahora es para mí un completo desconocido». La gota que colmó el vaso después de la imagen de su hija con Rosanna Zanetti en las redes sociales.

Por si fuera poco, Tablada aseguraba que ni la familia de Bisbal ni el mismo cantante se portaron bien con ella cuando se quedó embarazada: «Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y de todo su entorno, no me gustó. En mi embarazo, si no llega a ser por mi hermana, hubiese estado completamente sola. Él estaba de gira o viajando. Mi parto creo que fue el momento en el que más sola me he sentido en mi vida. Competencias y complejos familiares, nadie concienciado con la situación y una madre primeriza con miedo. Cada uno mirando su ombligo y nadie que me dijese: 'Todo va a ir bien'».

David Bisbal y su mujer Rosanna Zanetti - Gtres

Esta tarde en «Sálvame» han contactado con la madre del cantante para que respondiese a su exnuera. «Son tonterías y ha mentido», asegura en relación a la entrevista concedida. «Si ella ya se ha casado. ¿Qué necesidad de esto ahora?», y explica que nada de lo que dice de cuando estaba embarazada es cierto: «Nadie estaba de promoción cuando estaba en estado, se fue a Miami porque quiso y yo fui a visitarla. De hecho a mi hijo le pusieron una cama al lado de Elena en el hospital», explica.

Tras esto algunos de los colaboradores han insinuado que tanto Elena como su familia están mal de dinero y por eso concedieron la exclusiva a «¡Hola!»: «David le ha dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo», explica su madre. «Elena no ha superado su ruptura», sentencia.

Cuando le preguntaron sobre su mala relación con Rosanna, la madre del cantante respondió con rotundidad: «No dejo de ver tonterías que se dicen...¿cómo podéis saber eso?».