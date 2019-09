Sandra Barneda confirma su ruptura con Nagore Robles Hace un tiempo que la pareja está distanciada y haciendo vida por separado

ABC Madrid Actualizado: 27/09/2019 16:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras tres años de relación, Sandra Barneda y Nagore Robles han puesto punto y final a su relación. Además, se conoce que desde hace un tiempo hacen vidas por separado. Barneda siempre se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de su vida privada y siempre ha velado por su ámbito personal. Aunque la presentadora no pudo evitar que alguna información sobre su vida privada saliese a la luz, así se descubrió su relación con Nagore Robles, y desde ese momento la presentadora no dudó en dar a conocer lo feliz que era al lado de la colaboradora de televisión, publicando en sus redes sociales numerosas fotos de ambas.

Sin embargo, parece que las cosas han cambiado y la imagen de pareja feliz que daban a través de sus redes sociales se ha terminado, pues ambas habrían decidido terminar con su romance. Prueba de ello es el gesto con el que Nagore ha dejado claro que ha cortado por lo sano con Sandra.

La colaboradora de «Mujeres y Hombres y Viceversa» ha dejado de seguir a su exnovia, Sandra Barneda, en Instagram. La presentadora de Mediaset, por su parte, continúa siguiendo a su expareja en la red social.

Aún se desconoce el motivo de la ruptura, pero ambas tendrán que aprender a sobrellevar la situación, pues Barneda y Robles seguirán viéndose, ya que ambas trabajarán en el mismo programa de televisión. La periodista catalana sustituirá a Toñi Moreno durante su baja de maternidad en el programa de «Mujeres y Hombres y Viceversa», donde Nagore colabora desde hace varios años.

Barneda no es muy dada a dar detalles de su vida privada, pero el pasado miércoles, cuando reapareció para recoger un premio, confirmó la ruptura de una forma sutil. La presentadora aseguró que no tiene ningún inconveniente en compartir plató con Nagore Robles: «No me ha importado nunca, tampoco ahora».