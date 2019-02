El San Valentín más romántico de los famosos Desde los planes inalcanzables de Kylie Jenner hasta las declaraciones de amor más tiernas de los Beckham

El un día tan señalado como el 14 de febrero los famosos se han encargado de gritar su amor a los cuatro vientos. Así es como han celebrado el día de los enamorados los «celebs» más románticos.

El extrvagante regalo de Kylie Jenner

Travis Scott ha sido fiel al habitual derroche al que está acostumbrada la familia Kardashian y se ha gastado 10,000 dólares en el regalo de Kylie Jenner. Un pasillo lleno de rosas. Scott habría encargado decorar una estancia de Los Ángeles con centenares de flores, arcos, velas y una especie de «altar» coronado con un «neón» en forma de corazón rosa. Jenner compartió un vídeo en Snapchat donde se podía apreciar la magnitud de su regalo.

El mensaje más tierno de Álvaro Morata

Tanto Alice Campello, como su marido y padre de sus gemelos, Álvaro Morata, han declarado su amor, al igual que muchos famosos, a través de las redes sociales. «A ti que eres el amor de mi vida, el papá de mis hijos y el marido más increíble que podría desear», expresaba la italiana en su cuenta de Instagram. Morata ha hecho lo propio y le ha declarado su amor infinito: «Eres lo mejor que me ha pasado en la vida». En una de las instantáneas que contiene su publicación se puede observar un corazón hecho de pétalos de rosa encima de la cama.

Amor para toda la familia Beckham

Victoria Beckham ha compartido a través de sus historias de Instagram todos los regalos que ha recibido por parte de David Beckham y sus pequeños. Numerosos ramos de rosas y unas cartas en las que sus hijos les han dedicado unas bonitas palabras. Este año, además, Brooklyn Beckham ha viajado con su novia, Hana Cross, a París, mostrando así su lado más romántico.

Cientos de rosas para Noelia López

La «supermodelo» Noelia López no ha dudado en compartir el detalle que ha tenido su novio, Alberto Marrero, a pesar de que no es muy dada a hablar sobre su vida privada. La ex de Guti se ha declarado: «Hoy mi casa huele a rosas, a ilusión y a verdad».

El mensaje más tierno de Chiara Ferragni

Es habitual ser testigo de los mensajes de amor que comparten Chiara Ferragni y Fedez a través de las redes sociales. Por ello, la «influencer» no ha dudado en enviar una emotiva declaración de amor a su marido y padre de su hijo Leo. «Feliz San Valentín al amor de mi vida, quien ha hecho de mi existencia la mejor aventura».

Un vídeo, el mejor regalo

Desde el perfil de Instagram oficial de Kiko Rivera han compartido un vídeo homenaje a su relación con Irene Rosales. A pesar de que la pareja se encuentra concursando en el programa «GH DÚO», a su salida podrán celebrar el día de los enamorados disfrutando de este regalo.

Risto Mejide y Laura Escanes

El publicista no ha dudado en dirigir un bonito mensaje a su mujer, Laura Escanes, demostrando que, a pesar de todas las críticas que caen en torno a su matrimonio, ellos están felizmente enamorados. «Felicidad. A sólo una letra de facilidad. Gracias por hacer que la vida parezca tan fácil. Feliz San Valentín, amor mío», ha escrito acompañando una tierna foto de ambos.