Anabel Pantoja se encuentra inmersa en un proceso de transformación tanto física como personal. La sobrina de la tonadillera accedió a ponerse en manos de la entrenadora Pepa Sanz para lograr adelgazar 8 kilos (objetivo que aún no ha logrado) y también cuenta con el apoyo psicológico de la «coach» Cristina Soria.

La prima de Kiko Rivera y Chabelita es una de las colaboradoras más conocidas de «Sálvame» y aunque ha intentado proteger su vida personal, muchas veces se airean en plató los trapos sucios que suceden detrás de las cámaras. Esto es lo que pasó ayer cuando en el programa se emitió un vídeo en el que la sobrina de Isabel Pantoja se echaba desodorante de un supermercado cuando creía que nadie la veía y después lo dejaba en el mismo sitio.

«Me tengo que defender», dijo la joven ruborizada. «Quiero confesar que muchas veces yo soy de las que voy al aeropuerto y me echo mucha colonia. Que levante la mano quien no lo haya hecho», añadió entre risas para intentar justificarse. «Creo que el desodorante era un probador. Es un supermercado. No puedo decir la empresa pero ese día estábamos abriendo esa empresa y era una invitación donde no se iba comprar nada. Lo usé porque no tenía más remedio. Y no estaba abierto al público», dijo ante la risa del resto de los colaboradores.