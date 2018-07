«Sálvame» «Trato pésimo, ropa usada y manchada»: Duras acusaciones hacia Raquel Bollo sobre su tienda A pesar de que la ex colaboradora de «Sálvame» aseguraba que el cierre de su tienda era una estrategia de márketing, el programa ha desenmascarado la realidad del nefasto negocio de la ex de Chiquetete

R. B.

Madrid Actualizado: 10/07/2018 19:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Han pasado cinco años desde que Raquel Bollo inauguró su tienda en Sevilla, «Alma by Raquel Bollo». Un negocio de moda que mantenía muy ilusionada a la excolaboradora de «Sálvame» y que ha echado el cierre de forma inesperada.

Según el programa de Telecinco, todo podría deberse al traslado de la tienda a otro punto de la ciudad en septiembre. Pero, en conversación con la madre de Bollo, parece que el cierre ha sorprendido también a los más cercanos a la ex de Chiquetete. «La tienda va bien. No sabía que la ha cerrado, no ha dicho nada. No lo entiendo. No tiene problemas», explicaba la mujer en conversación telefónica. Pero, tal y como desvelaba «Sálvame», la tienda fue desmantelada rápidamente el viernes 29 de junio por la tarde, tras una mañana de normal funcionamiento.

Esta semana, la modelo ha acudido a «Viva la Vida» y se ha pronunciado al respecto acallando todos los rumores que se dijeron en los medios de comunicación a raíz del inesperado cierre de la tienda. «Quiero pedir disculpas a los compañeros que les ha sentado mal que no haya contestado, les agradezco los mensajes de apoyo y sobretodo de preocupación», ha comenzado durante su entrevista. «Llevo tiempo con un proyecto, un cambio. Siempre he cerrado el mes de agosto y a mi me viene bien julio y agosto porque puedo liquidar desde mi página web y mi Instagram y me conviene más hacer esto para así en septiembre poder estar instalada en el otro sitio».

Ante las continuas preguntas de las colaboradoras, Bollo comenzó a perder los papeles: «Hubo un momento de mi vida en el que se llegó a decir 'desahucian a Raquel de la finca en la que vive'. A mí no me pueden desahuciar porque no es mía la finca. A raíz de allí yo di explicaciones por activa y por pasiva y a pesar de todas las explicaciones que yo daba, se decían cosas distintas».

Esta tarde en «Sálvame» algunas de las clientas de la tienda de Raquel Bollo se han puesto en contacto con el programa para desenmascarar la realidad del nefasto negocio de la ex de Chiquetete.