Chabelita Pantoja (23 años) intenta hacerse un hueco en el mundo de la música con su primera canción: «Ahora estoy mejor», que presentó ayer por la tarde en la sala de conciertos Kapital, en Madrid. Una canción de reguetón con toques de trap y una letra que no ha dejado indiferente a nadie. Chabelita anunció que quería conseguir el éxito por sí misma y decidió desvincularse de su familia al elegir el nombre artístico de «Isa P»: « Todo el mundo sabe que lo soy. Quiero quitarme el apellido totalmente», aseguró.

Desconsolada

Ni rastro de su amdre, Isabel Pantoja, ni de su hermano, Kiko Rivera, en la presentación. Mientras, la joven esperaba en el interior del recinto a que apareciese su madre en el último minuto para apoyarla en este sueño que tiene desde niña y miraba al palco buscando a su madre constantemente. «Me hace muchísima ilusión que estéis aquí. Gracias a mis amigos, a mi novio y a todos los medios de comunicación que habéis venido a apoyarme. A los que no han venido...», dijo tras su actuación. Fue entonces cuando el silencio inundó la sala, se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas.

Ni acudió, pero tampoco publicó ningún mensaje de apoyo a través de las redes. No hizo lo mismo con su sobrina, Anabel Pantoja, quien se enfrentó anoche a Irene Junquera en la primera expulsión de «Gran Hermano VIP». Antes de conocer el nombre de la expulsada, el programa dejó a las nominadas hablar con alguien de su familia y a Anabel le tocó su «tita»: «Pase lo que pase, para mí eres mi ganadora. Estamos muy orgullosos de ti», comentó la tonadillera, que sin querer, filtró que sería su sobrina la que se marcharía de «GH VIP». «Es una pena que no nos hayan dejado verte más tiempo ahí dentro», comentó sin quererlo, en un momento de la conversación.

Víctima

Esta tarde han comentado las grandes ausencias del concierto en «Sálvame», donde han querido quitarle «la careta de víctima a la jóven». «Isabel no sabe de su hija desde su cumpleaños (a principios de agosto)», la hija no le coge el teléfono», ha desvelado Belén Esteban. «Un hijo no debe marcar los tiempos con una madre. La hija utiliza a su madre para promocionar el disco, pero después no le coge el teléfono. La hija podrá ser lo peor, pero tendría que estar ahí con ella. Me parece muy fuerte que nadie de los Pantoja acudieron a arropar a la joven», opinó su compañero Kiko Hernández.

Ahora la pregunta que se hacen los colaboradores es: «¿Isa realmente Isa se llevó un chasco al no ver a su madre en el palco o ya se lo esperaba y las lágrimas fueron parte de una trama para dar qué hablar durante las próximas semanas?». Habrá que esperar la reacción de la madre y la hija la semana que viene para conocer la respuesta.