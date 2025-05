Sálvame desvela los tres toreros implicados supuestamente en un delito de cárcel

Desde principios de semana, Kiko Hernández ha puesto la miel en los labios de sus espectadores al anunciar que el equipo de «Sálvame» había trabajado durante un mes para señalar a tres toreros realizando un acto delictivo. «Es una cosa grave, no es una tontería. Es un delito tipificado con penas de prisión y la gente va a poder ver las imágenes, escuchar a los protagonistas, a la policía, a los abogados... Es un mes de trabajo de este programa », anunciaba el colaborador de «Sálvame». «Hablamos de un delito en el que la policía va a intervenir. No es lo mismo que lo sepan cuatro de la pandilla a que lo sepa toda España», añadía. «La policía ha pedido a la dirección todas las pruebas, datos, fotografías y vídeos para intervenir ellos», concluía.

Sálvame

Este miércoles, y después de dos días preparando a la audiencia, el programa ha revelado finalmente el nombre de los toreros señalados y el supuesto delito . Se trata de Juan José Padilla Bernal , conocido como el «Ciclón de Jerez»; José Antonio Morante Camacho , conocido artísticamente como Morante de la Puebla; y Alberto López Simón . Y el acto delictivo en el que supuestamente se encuentran involucrados sería una pelea clandestina de gallos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

A esta actividad ilícita se le añade que el acto se celebró presuntamente el pasado mes de junio, época en la que España se encontraba en estado de alarma debido al coronavirus. En las imágenes ofrecidas por «Sálvame» se puede ver a los tres toreros en las gradas viendo la pelea de gallos, sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla. Un acto irresponsable que también estaría penado con multa.

Tras recibir las imágenes, «Sálvame» se puso en contacto con el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda para preguntar si este acto estaba autorizado. «Nosotros no tenemos conocimiento de que esta pelea de gallos se haya celebrado. El Ayuntamiento no está dando autorización para ningún acto por el estado de alarma que estamos viviendo», sentenció el funcionario público que respondió al teléfono.

Cabe recordar que en Andalucía son ilegales las peleas de gallos, lo que es legal son las llamadas «riñas de gallos», en las que no se pueden producir lesiones graves ni, por supuesto, la muerte del animal. Es por ello que el programa envió las imágenes a J. A. Ferrer , un policía experto en peleas de gallos , para que verificara si se trataba de una pelea o una riña. Tras un exhaustivo concluyó que se trataba de una pelea pues «el gallo está desplumado y descrestado y eso es ilegal. Se hace para fomentar la agresividad del animal».

Pena de cárcel

Con respecto a la pena a la que se enfrentarían los diestros, «Sálvame» se ha puesto en contacto con Ana Pietro , sargento de Seprona: «Todo el tema del maltrato animal y sobre todo en espectáculos no autorizados está recogido en el artículo 337 del código penal y se enfrentarían a penas de cárcel de hasta dos años y una inhabilitación de no poder realizar actividades con animales domésticos de hasta cuatro años».

Las «riñas de gallos» solo está permitida en Andalucía para socios, es decir, personas que han pagado, son federados y tienen un carnet. «A la policía se le ha entregado toda la información obtenida por el programa y han iniciado una investigación», ha asegurado Kiko Hernández visiblemente enfadado.

Lola García , abogada y presidenta de la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, ha especificado en qué consisten estos actos: «Las peleas de gallos son ilegales siempre que no cumplan las medidas pertinentes como son conseguir una autorización de la Junta, que no haya intercambio de dinero o que no asistan menores de 16 años», además añade que en estas celebraciones «hay un entramado de delitos además del maltrato animal», pues «en estos actos se mueve mucho dinero negro . Es una organización clandestina». Además, asegura que los animales sufren mucho antes de entrar en el juego: «Se les amputan muchas partes del cuerpo como la cresta con tijeras.... el sufrimiento para en gallo es brutal».