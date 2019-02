«Sálvame» Sale a la luz una grabación inédita de Jesulín de Ubrique sobre su relación con Belén Esteban Casi dos décadas después de que pusiesen fin a su noviazgo, prosigue la guerra entre la expareja

ABC

Actualizado: 07/02/2019 16:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando parecía que la guerra entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban había terminado –al menos el hacha estaba enterrada en los platós de televisión por el bien de la hija de ambos, Andrea Janeiro–, sale a la luz una inédita grabación que ha vuelto a abrir viejas heridas.

Se trata de una entrevista que concedió el diestro en el año 2000 –unos días después de tomar la decisión de separarse– a Diego Arrabal y que este miércoles el periodista ha sacado a la luz en el programa «Sálvame». Por aquel entonces no se publicó entera a petición de Jesulín de Ubrique tras «arrepentirse» de hablar sobre un tema espinoso. Lo importante de esta grabación es que recoge una versión muy distinta a la que lleva ofreciendo Belén Esteban durante años.

En ella, el torero cuenta que fue ella la que decidió marcharse de Ambiciones por su propia cuenta. «Yo no la he echado, pero yo ya no quiero que vuelva. ¿Entiendes?», dice. Diego Arrabal le apuntaba en ese momento que eso era abandono del hogar y el diestro respondía: «Exactamente... Se ha ido de casa por cómo es». Unas palabras que salen de su boca tan solo diez días después de separase definitivamente, aunque el plato fuerte de la entrevista estaba por llegar. Poco después, Jesulín de Ubrique, visiblemente nervioso, juega con un tema imperdonable. «Bueno, pues un día me tiró...», se puede oír.

La expareja, en 1999

Una frase con la que Belén Esteban no daba crédito este miércoles. «¿Cómo puedes tener tanto morro? Si hubiera hecho eso, haberme denunciado. No tienes vergüenza ¡Qué suerte tienes! No vas a ser un hombre en tu vida y si fuera verdad, tenlos y habla», decía muy contundente.

La «princesa del pueblo» está muy cansada de su expareja. No quiere hablar ni tener nada que ver con él, en parte porque tampoco puede defenderse. Intenta evitar hablar lo menos posible sobre él y su hija, como así le prometió a Andrea Janeiro, que quiere mantenerse al margen de todo el mundo televisivo. Aún así, Esteban aseguró que más vale que no la provoquen porque ella también tiene pruebas de otras cosas: «No quiero pero que no me provoquen porque te digo que se puede liar y si él tiene pruebas como cintas, yo también tengo pruebas que nunca se han sacado».

Lo curioso de este tema es el momento en el que sale a la luz. Llega justo en el preciso instante en el que se habla muy alto sobre la posible separación de Jesulín de Ubrique con María José Campanario. Qué casualidad que sea ahora cuando, tras casi dos décadas de que finalizase su historia de amor, salga la entrevista completa.