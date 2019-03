Sálvame La relación de Malú y Albert Rivera, un montaje para tapar una verdad oculta Esta tarde María Patiño daba una exclusiva en «Sálvame» sobre la nueva relación que ocupa los titulares de la prensa rosa

Desde que saltase a la luz la noticia de una supuesta relación sentimental entre Malú y Albert Rivera, no se ha vuelto a ver a la artista. Paparazzis y reporteros hacen guardia las 24 horas del día en su puerta para ser los primeros en lograr alguna declaración o, en el peor de los casos, al menos una foto de la protagonista del momento.

Con la excusa de una convalecencia tras la reciente operación de rodilla, la artista no sale de casa. No tiene la misma «suerte» su supuesta pareja, quien no puede abandonar su agenda política tras los rumores sobre su estado sentimental. «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar. No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía», respondía enfadado, aunque reconocía que es entendible que «cuando uno es una persona pública tiene que aguantar ciertas cosas», sin embargo se empeñaba en asegurar que «todas mis energías tienen que estar ahí concentradas y es lo que estoy haciendo. No voy a perder ni un segundo ni me voy a despistar ni un minuto en ver qué es lo que dicen que dicen de mí».

Esta tarde María Patiño daba una exclusiva en «Sálvame» sobre la nueva relación que ocupa los titulares de la prensa rosa. Según asegura la colaboradora, la relación de Malú y Albert Rivera es todo un montaje para tapar el verdadero noviazgo de uno de ellos.

Tras esta noticia, las redes sociales han empezado a opinar sobre esta supuesta tapadera. «Obviamente la tapadera es de Rivera, no va a utilizar Malú a Albert Rivera ¿no?» o «Por favor, que sea un romance entre Albert Rivera y Rufián», han sido algunos de los comentarios más repetidos en Twitter.