La reacción de los toreros ante la acusación de haber cometido un delito

Este miércoles, «Sálvame» ha acusado a los toreros Juan José Padilla Bernal , conocido como el «Ciclón de Jerez»; José Antonio Morante Camacho , conocido artísticamente como Morante de la Puebla; y Alberto López Simón de acudir supuestamente a una pelea clandestina de gallos en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el pasado mes de junio. Un acto ilícito celebrado durante el estado de alarma. En las imágenes, ofrecidas por «Sálvame», se puede ver a los tres toreros en las gradas viendo la pelea de gallos , sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla. Un acto que también estaría multado por haber celebrado reuniones ilegales y sin las medidas de seguridad.

Tras descubrir esto, el programa se ha puesto en contacto con los implicados por vía telefónica. El primero en responder ha sido Padilla, quien ha asegurado que no está relacionado con el negocio de las peleas de gallos: « Yo soy aficionado y eso no quiere decir que esté relacionado con el negocio. Lo mío es amor por la cultura, por el toro, el flamenco... pero no voy a entrar en ningún detalle en cuanto a nada porque no es algo que yo haga público», ha explicado. «El mundo del toro siempre ha estado unido a grandes culturas y estas son mis pasiones y me parecen sacadas de contexto. Si hubiera algo... Ahí está mi familia para poder expresar también el modelo de vida que llevo con ella y mis valores» además, confiesa que no entiende por qué se pide que la ley sea más dura con este tipo de actividades: «Estamos tan atacados con el mundo del toro , que a los toreros nos metéis en todos los sacos», ha sentenciado.

«Sálvame» también ha podido hablar con el apoderado de López Simón, quien lo ha negado todo. «Él ni siquiera es aficionado a los gallos, en absoluto. No está relacionado ni con los gallos ni con nada de eso, está totalmente desvinculado» , además ha dicho que «en el mundo del toro, en el mundo rural y de pueblo es lógico que haya aficionados. Además, las peleas de gallos aquí en Sanlúcar están permitidas», sin embargo asegura que su apoderado nada tiene que ver con este tipo de eventos: «Ese no sabe ni las plumas que tienen los gallos», comenta en tono de humor.

Noticias relacionadas Sálvame desvela los tres toreros implicados en un delito de cárcel