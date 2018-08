Sálvame El nuevo romance de Sofía Suescun: Jesús Oviedo, el rompe corazones de todas las adolescentes La ganadora de GH16 enciende la llama del amor con uno de los hermanos «Gemeliers», los cantantes de música pop que arrasan entre las más jóvenes

Si Sofía Suescun había sido el centro de todas las polémicas de la semana pasada tras el «polideluxe», donde se descubrió los romances de la joven con un famoso futbolista y sus infidelidades a Alejandro Albalá, la ganadora de «GH16» no se ha quedado a gusto y vuelve a ser protagonista del cotilleo tras los rumores de su posible aventura con Jesús Oviedo, integrante del grupo de música «Gemeliers».

El cantante, de 19 años, es conocido no solo por su paso en «La Voz» junto a su hermano Daniel, también por su faceta de guapo que arrasa entre las más jóvenes y no tan jóvenes, llegando a tener más de 669.000 seguidoras en Instagram.

🖕🏻 Una publicación compartida de jesus oviedo (@jesus_gmlrs) el 24 Jul, 2018 a las 3:27 PDT

El músico afirmó en una entrevista telefónica durante la emisión de «Sálvame Diario» unas duras declaraciones que colocaban a Sofía entre la espada y la pared con una nueva infidelidad a Alejandro Albalá: «Si algo se ha dicho, mentira no es”, declaró el cantante. “Hasta que no lo diga ella, yo no voy a decir nada. No cuento nunca lo que he hecho con nadie», finalizó echando balones fuera para que sea Sofía quien cuente como fue su historia de amor.

🖤🙇🏽‍♀️(a soñar bonito)😈 Una publicación compartida de SOFIA💫 (@sofia_suescun) el 26 Jul, 2018 a las 8:58 PDT

Jesús afirmó que se habían conocido en «Opium», discoteca de Madrid, entre septiembre y octubre y que fueron dos o tres veces las que se vieron.

La concursante de dos reality por el contrario, no ha afirmado ninguna relación con el joven: «parece que a la gente le hace ilusión decir que ha estado con Sofía Suescun, me sorprende pero el tema ya me cansa», comentó Sofia, a lo que también añadió que estaba muy cansada de que se hablase de su relación con Albalá y que no estaba dispuesta a continuar hablando de su vida. La ganadora de «Supervivientes» se mostró muy cortante en el tema como jamás lo había hecho.

Parece ser que Suescun ya no puede soportar más el precio de la fama.