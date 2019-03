Sálvame Kiko Matamoros, sobre su ceguera: «No veo nada por el ojo derecho y por el izquierdo cada vez menos» Los médicos no están muy esperanzadosen que la situación siga así

Que Kiko Matamoros no pasa por su mejor momento no es algo nuevo. Tras su divorcio con Makoke, después de dos décadas de intenso amor, el exmatrimonio ha protagonizado innumerables polémicas. Menos mal que tiene a su lado a su nueva pareja, Cristina, con la que no descarta irse a vivir.

A todo esto se le suma un problema de salud. Según publicó ayer la revista «Lecturas», el colaborador de televisión se está quedando ciego. «Matamoros ya ha perdido la visión total de su ojo derecho a causa de un glaucoma que le fue detectado hace una década», desveló la publicación y el colaborador ha confirmado esta tarde en el programa en el que colabora. «No veo nada por el ojo derecho y por el izquierdo cada vez menos», ha desvelado en «Sálvame».

Se trata de una enfermedad que afecta al nervio óptico y que no existe la posibilidad de solucionarlo con una intervención para evitar la pérdida de visión que provoca. Por el momento, aún conserva parte de la visión del otro ojo, aunque los médicos no están muy esperanzados en que la situación siga así. «Los nervios están bastante dañados en los dos ojos, la verdad es que los médicos no entienden por qué estoy ciego de uno y del otro no y yo prefiero que no lo sepan y siga así muchos años más», explica.

Calidad de vida

Kiko Matamoros lo tiene asumido, aunque puede que esa sea la razón por la que el televisivo esté tan irritado en las últimas semanas. De hecho varios compañeros han apuntado a que el carácter de Kiko Matamoros ha ido a peor y son muchos los que han terminado discutiendo con él en el plató de «Sálvame». «Cuando le dieron la noticia se le cayó el mundo encima, pero ahora lo tiene asumido. Su vida es relativamente normal, puede leer y para él es importante (...) Mantiene la esperanza de seguir viendo algo mientras viva», cuentan. La citada revista también ha hablado con su entorno que ha asegurado que el colaborador televisivo no se cuida nada. «Le recomendaron dejar de fumar y no lo hace», desvelaron varias fuentes cercanas a Kiko Matamoros. «Es cierto que los medicos me dieron una serie de recomendaciones que no he cumplido porque la calidad de vida es según como se mire y yo prefiero mi calidad de vida», ha explicado el colaborador.

A su vez confiesa que esta enfermedad le ha obligado a dejar de hacer algunas cosas. «Por las noches ya no conduzco y por el día cada vez menos. También hay deportes que no puedo practicar», a parte de eso sufre numerosas complicaciones en el día a día «a veces me doy trastazos porque me como algun objeto y por las escaleras tengo que tener mucho cuidado».