«Sálvame» Kiko Matamoros desvela los «desagradables» detalles de su operación El colaborador de televisión anunció esta semana que tendrá que ser intervenido de urgencia por la presencia de varios tumores en la vejiga

Kiko Matamoros ha hablado por primera vez después de anunciar esta semana a través de la revista «Lecturas» que le han encontrado varios tumores en la vejiga y que tendrá que ser operado de urgencia. Finalmente la intervención tendrá lugar el día 6 de agosto, como así ha desvelado el propio protagonista en el programa «Sálvame».

«Hay que extraer el tejido dañado, los tumores y ver hasta dónde llega la lesión y analizarlo y demás», cuenta muy afectado el colaborador de televisión ante unos compañeros muy preocupados por su amigo. Pese a la seriedad de la intervención, Matamoros asegura estar «razonablemente tranquilo», aunque en ningún momento ha ocultado su preocupación. Está mentalizado para todo.

Hasta después de la operación no sabrá el diagnóstico exacto. Los médicos le harán una biopsia para ver la naturaleza de los tumores y después decidirán el tratamiento. Menos mal que cuenta con el apoyo de su novia, Marta López, que, pese a la diferencia de edad -casi 40 años menos que él-, mantienen una gran relación, aunque ambos saben que no será duradera. «Evidentemente, por la diferencia de edad que tenemos no puede ser una relación, al menos por su parte, para toda la vida y ya está, los dos somos conscientes de esta situación», dice.

López ha estado en todo momento con el colaborador de televisión para arroparle en estos difíciles momentos: «Para mí ha sido muy duro por ella, y evidentemente agradezco muchísimo cómo ha estado y dónde ha estado. Ha sido un apoyo fundamental». Un apoyo que no ha tenido de su exmujer, Makoke, con la que ha estado dos décadas, ni tampoco de su hijo Diego. «Es una posibilidad muy remota, entonces no me he parado casi ni a pensarlo porque creo que no se va a producir», finaliza.