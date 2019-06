Sálvame Jorge Javier Vázquez se ríe en directo del «pequeño Nicolás»: «Vas a ir a la cárcel» El joven le explicó que llevaba ocho juicios ganados pero que todavía le quedaban dos pendientes. «En alguno seguro que caes», le respondió el presentador

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el «pequeño Nicolás», pretendió (sin éxito) presentarse a las elecciones europeas a la cabeza de un proyecto llamado «Influencia Joven», con el quería representar a los «jóvenes españoles y europeos» que no tienen «ideología, sino ideas». Más apartado de la vida pública, después de que se hiciera conocido por hacerse pasar por asesor de la Casa del Rey y del Gobierno entre los círculos de poder, el «pequeño Nicolás» intentó recuperar protagonismo con una iniciativa que no es nueva. Ya en 2015, en medio del escándalo suscitado tras trascender sus actividades, dijo que quería presentarse a las elecciones generales y lograr ser senador. Sin embargo sus planes se vieron truncados y finalmente no pudo presentarse a las elecciones europeas, aunque el joven asegura a través de sus redes sociales que no se rinde y que pretende lograr el mayor número de votos para las próximas.

Ayer por la tarde, el «pequeño Nicolás» irrumpió en plató de «Sálvame» tras ser «'vetado» en el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide, «Todo es mentira», debido a un supuesto «conflicto de intereses». Jorge Javier Vázquez le concedió unos minutos en los que el joven aprovechó para hacer publicidad de su nuevo proyecto: «Oye, tú sabes que soy presidente de un nuevo partido político», y mirando a la cámara agregó: «Seguid todos en Instagram a 'Influencia Joven'». Unas declaraciones que fueron truncadas por el presentador: «Pero qué más te da si te van a condenar y vas a ir a la cárcel, que todo el mundo lo sabe», a lo que el joven le espetó: «Llevo ocho juicios ganados y me quedan solo dos». «En alguno seguro que caes porque te están haciendo ilusiones las altas instancias», le respondió Jorge Javier.

El «pequeño Nicolás» y Jorge Javier Vázquez - Sálvame

Unas declaraciones que no gustaron nada a Francisco Nicolás que intentó defenderse: «Eso también lo dijiste hace cinco años y mira dónde estoy», aunque el presentador no paraba de recordarle que le quedaban dos juicios todavía: «Parece que te apetece que los pierda».

Tras este primer encontronazo, el joven intentó volver a hacer publicidad sobre su partido político, algo que no gustó nada al televisivo: «Cortarle el micrófono que no se puede hacer publicidad», y continuó preguntándole por los dos juicios que le quedaban -uno de ellos acusado de revelación de secretos- «¡¿Tú!? Ese lo ganas fijo porque tú jamás has revelado un secreto», exclamó en tono burlón y entre risas el presentador. Tras esto, Francisco Nicolás intentó cambiar radicalmente de tema: «Nos vimos en Fitur, donde no me saludaste muy simpático», «Hijo mío, ¿qué quieres? si tampoco nos conocemos mucho», dijo intentando justificarse.