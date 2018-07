«Sálvame» Isabel Pantoja podría volver a la cárcel Hacienda vuelve a investigar a la flamenca por supuestas entradas de dinero que no se han podido justificar

Ser millonario y famoso no necesariamente está vinculado con estar al día con Hacienda. Y eso lo hemos visto con distintas personalidades del espectáculo, deporte y política que han tenido que enfrentar acciones legales del estado por evadir o no reconocer el pago de los impuestos.

La última en saltar a la polémica ha sido Isabel Pantoja. No es la primera vez que la cantante tiene problemas con el Fisco pues, hace años pasó por un caso bastante sonado por el cual acabó tras las rejas. A pesar de que la condena solicitada era de 24 meses, y se podía apelar al recurso, Pantoja no pudo evitar la decisión y el juez determinó que igualmente debía cumplirla tras haber sido condenada por «blanqueo de capitales». Además, debió pagar una multa de 1.147.000 euros.

En esta ocasón, Hacienda vuelve a investigar a la flamenca por supuestas entradas de dinero que no se han podido justificar. «La Agencia Tributaria quiere comprobar que lo que ha cobrado Isabel Pantoja lo ha hecho como persona física y no a través de una sociedad», ha indicado Rossi esta mañana en «El programa del verano». También ha recordado que «si no ha justificado más de 120.000 euros podría volver a la cárcel».

Según Rossi, la inspección de Hacienda comenzó hace un mes y ha cogido por sorpresa a la cantante. «Ahora mismo está en el proceso de recabar información. Parece ser que la Agencia Tributaria quiere comprobar que todo lo que ha cobrado como persona lo ha cobrado como tal y no como una sociedad», ha afirmado el periodista.