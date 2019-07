Sálvame Las insólitas condiciones de Terelu Campos a los posibles compradores de su casa Los problemas económicos de la colaboradora le han obligado a poner en venta su ático de Pozuelo

ABC Madrid Actualizado: 25/07/2019 17:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Terelu Campos está viviendo momentos muy difíciles. A su marcha del programa «Sálvame» se le suman sus problemas económicos que le han obligado a poner en venta su ático de Pozuelo, que en su día compró por 455.000 euros.

Hace tres años mostraba emocionada a través del reality «Las Campos», la impresionante propiedad, que ahora sale a la venta por 1.400.000 euros. «La vivienda tiene 573 metros construidos, distribuidos en dos plantas, situada en una de las mejores urbanizaciones de Aravaca, en el límite con Pozuelo de Alarcón, con todas las zonas comerciales a pie de calle», reza el anuncio del portal inmobiliario «El Idealista», en el que ofrecen una galería de fotos en la que se puede ver la lujosa vivienda que cuenta con incluso con una amplia terraza, solarium y jacuzzi.

La televisiva reformó recientemente su hogar, lo que le ha dado un valor añadido. Aunque lo cierto es que el precio de salida a venta es bastante alto, por lo que se piensa que tendrá que rebajar algo para aumentar las posibilidades de venta.

Según han asegurado esta tarde desde «Sálvame», ya existe un posible comprador para el ático de Terelu Campos. Sin embargo, el programa no ha dudado en sacar a la luz las lamentables condiciones que la colaboradora ha puesto a la hora de visitar el inmueble. «Para poder visitar este piso hay que firmar un papel porque te advierten que pertenece a una persona muy importante y en el papel yo me comprometía a no poder hacer ninguna foto ni hablar del piso en ningún medio», dice una voz anónima que asegura estar interesado en el inmueble. «Además me dice que el precio no es negociable y que hay que pagar el 50% solo para reservar», añadía indignado. «La casa no es solo el precio, sino que tiene tres hipotecas», además de que «no podré acceder a la vivienda hasta que la inquilina no encuentre otra casa y se vaya, a pesar de que la sensación que me dio fue que en el piso no vivía nadie porque estaba la nevera vacía y olía a cerrado».

Además de todo esto, desde el programa han asegurado que el anuncio en El Idealista desapareció ayer de la página web cuando «Sálvame» desveló la noticia y criticaron las imágenes que la hija de María Teresa Campos había realizado de la casa. «Está hecha un desastre, fotos malas y con el móvil... no se ha preocupado en que salga bien», decía Kiko Hernández.

El programa se ha intentado poner en contacto con ella sin obtener respuesta alguna, después ha llamado a su hermana Carmen Borrego, quien se ha limitado a decir: «No voy a decir absolutamente nada, si queréis algo se lo preguntáis a mi hermana».