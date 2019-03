Sálvame La impactante llamada de Jorge Javier al plató de «Sálvame» La emoción se ha apoderado de los colaboradores de «Sálvame» con las declaraciones del presentador tras haber sufrido un derrame cerebral

Jorge Javier Vázquez ha copado los titulares durante los últimos días debido a la preocupación generada por su delicado estado de salud. Han sido numerosos los bulos que han recorrido el país apuntando informaciones sobre qué le había pasado al presentador de «Telecinco». Finalmente, sus compañeros emitieron ayer un comunicado, a petición suya, aclarando algunos detalles sobre su enfermedad y

Hoy se ha conocido cuál fue realmente el problema de salud que sufrió el presentador gracias a un comunicado de Mediaset en el que se afirma que «el paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio».

Hoy ha sido él mismo quien ha llamado al plató de «Sálvame» para aclarar algunos asuntos sobre esta noticia que tanto revuelo ha causado. «No he sentido miedo» afirma al tiempo que agradece todo el apoyo recibido por sus colaboradores.

El televsivo ha explicado que han sido unos momentos muy duros pero que no quiere que esto cambie su ajetreado estilo de vida, que seguirá a rajatabla las indicaciones de los médicos pero que no puede estar pensando en lo peor. «No quiero verme con una mantita ni con un caldo ni como carmen borrego», ha bromeado, dando muestra de que a pesar de su delicado estado de salud no ha perdido su característico sentido del humor.

El momento más impactante del directo ha surgido con la siguiente confesión: «El día que me operaron era el aniversario de la operación del tumor que se llevó por delante a mi padre».