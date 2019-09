Sálvame La esperadísima y polémica reaparición de Miriam Sánchez La que se diera a conocer como actriz porno bajo el nombre de Lucía Lapiedra, vuelve con más fuerza que nunca anunciando que tiene «algo muy grande que contar»

ABC Madrid Actualizado: 06/09/2019 16:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada lleva años alejada del foco mediático. Tras ganar «Supervivientes» y participar en «Mujeres y Hombres y Viceversa» como asesora del amor, la exactriz porno decidió desvincularse de su faceta televisiva y «recluirse» en su hogar junto a su hija, fruto de su relación con el periodista.

Desde entonces, y casi sin hacer ruido, la que se diera a conocer como Lucía Lapiedra ha llevado una vida de lo más privada de la que poco se ha sabido. Pipi Estrada confesó que su ex había hecho un cursillo para maquillar cadáveres y que ahora se dedica precisamente a eso, una profesión conocida como tanatopraxia. Además, disfruta de su nueva pareja, un hombre anónimo y desvinculado del mundo de la televisión.

Telecinco

Sin embargo, este fin de semana se producirá una de las vueltas más esperadas de la televisión, la de Miriam Sánchez que se sentará en el sillón de «Sábado Deluxe» este fin de semana para explicar todo lo que ha sufrido durante su ausencia de la pequeña pantalla. En el avance, emitido a lo largo de esta semana en «Sálvame», la exactriz porno explica los motivos que le llevaron a engordar más de 14 kilos: «En estos dos últimos años he tenido mucha desgana, falta de deseo, de levantarme por las mañanas…», explica Miriam de espaldas a la cámara. «No quería cogerle el teléfono a nadie. No quería salir a la calle y sentía como un peso dentro de mí que me tiraba para abajo y me impedía levantarme de la cama muchos días. Hice clic y tuve que empezar a cancelar todos mis trabajos», y asegura que durante un tiempo padeció una «bulimia sin purga» que le hizo pesar durante unos meses tan solo 45 kilos «a base de dietas y ejercicio a lo bestia». Además, la exactriz ha anunciado que tiene «algo muy grande que contar».

A finales del pasado mes de agosto, Miriam volvía a acaparar todas las miradas tras anunciar a través de sus redes sociales -Pipi le dio difusión también a través de las suyas- que se iba a someter a una gran cirugía estética para adelgazar los cerca de 10 kilos que había engordado y así sentirse mejor. En aquel momento, la «burbuja» de privacidad en la que se había resguardado explotaba y la exactriz volvía a convertirse el centro de todas las miradas. Una noticia que generó gran revuelo, debido a las impactantes imágenes del postoperatorio.