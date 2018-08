Sálvame La entrevista de Terelu Campos: «No quiero vivir con miedo» La colaboradora fue entrevistada por sus compañeros de «Sálvame Deluxe» por primera vez tras su segunda operación

Durante la noche de este sábado 25 de agosto, Terelu Campos fue entrevistada por sus compañeros de «Sálvame Deluxe» por primera vez tras estar alejada de los medios durante una temporada al ser diagnosticada por segunda vez de cáncer de mama. Esta vez fue en el pecho izquierdo.

La colaboradora que ya está recuperada se ha sentido muy apoyada, tanto por la familia como por los amigos. Hubo dos grandes temas durante la entrevista. El primero fue la posibilidad de que Terelu tuviese el gen que la predispone a sufrir cáncer nuevamente y a trasmitirlo a sus descendencias, en este caso, a su hija Alejandra.

Terelu confirmó haberse hecho el test genético para conocer si lo tenía, tras los resultados obtuvo la gran noticia de que no, ese maldito gen no se lo ha trasmitido a su hija porque directamente no lo tiene, y por tanto ella tampoco está predispuesta a sufrir de nuevo la enfermedad: «Saber que no le vas a aportar a tu hija 'eso' a tu hija, que no la has condenado a tener esa inseguridad, eso es muy importante para mí. Luego en la vida puede pasar cualquier cosa, pero saber que, al menos, no es una responsabilidad mía...».

Otro de los temas de anoche fue la doble mastectomía que la hija de Teresa Campos se planteó tras pasar de nuevo por la enfermedad. Terelu confesó que a pesar de que el test genético había salido negativo quería hacerlo, pero para ello necesita el respaldo de su oncólogo, para ella es muy importante su opinión: «Necesito tener su respaldo a la decisión que yo tome. Para mí es importantísimo. Entiendo su posición, él piensa que, si no me hago nada y me pasa algo, él me lo puede volver a curar». Pero ella tiene claro que, si dependiese de ella por completo, la respuesta es sí: «No quiero vivir con miedo y eso pasa porque mis pechos estén fuera de mi cuerpo, nadie me puede decir que no me va a volver a ocurrir».

La mastectomía en España es algo posible, la televisiva planteó su caso a un consejo de médicos incluso antes de saber los resultados del test genético, es algo que tiene muy claro que quiere hacerse: «En todos los hospitales hay un consejo médico y mi caso fue a ese consejo a finales de julio, sin saberse todavía el resultado del test, que lo hemos sabido esta semana. Y allí, en la Fundación Jiménez Díaz, se reunieron el oncólogo, el cirujano, el cirujano plástico, la radióloga... y todos aceptaron que yo tenía una base razonable para querer hacérmela». Durante este apartado entro por teléfono su madre Teresa Campos, que siempre le ha dado todo su apoyo a su hija: «Y eso es lo que se va a hacer... con otras tetas sí hay paraíso», a esa afirmación Terelu saltó y contestó: «Sin tetas también hay paraíso, las mujeres somos más que dos tetas».

Sin embargo, uno de los momentos más tensos de la noche fue cuando se comenzó a hablar sobre la relación de Terelu Campos con Salvador Pérez, la colaboradora confesó que se apoya mucho en él pero que no son novios. Lidia Lozano se llevó un «zasca» tras preguntar a Terelu si había habido más que besos entre ellos. Campos contestó con otra pregunta: «¿Y tú te acostaste ayer con Charlie?». Algo que no fue del gusto de la periodista y se sintió muy ofendida porque fuese Terelu quien la decía eso: «Somos compañeras aquí y sabemos lo que hay, si me dijese esto otro bueno, pero tú..» Terelu se sorprendió por la ofensa de Lidia Lozano y la pidió perdón si la había molestado. Carmen Borrego tras ver la tensa situación que se había creado quiso echar un capote a su hermana y le dejó muy claro a Lidia que no había entendido a su hermana: «Pero Lydia, te lo ha dicho para salir del paso, ¿o no te has dado cuenta?» Terelu se metió y dijo que ella se sabía defender sola que no se preocupase.

Este lunes Terelu volverá a formar parte del plató de «Sálvame diario» y vuelve a estar al pie del cañón.