Al descubierto la vida privada de David Valldeperas, director de «Sálvame» Mientras que se sabe toda la vida privada de los colaboradores de «Sálvame», apenas se habla de la de su director

Ayer por la tarde, durante la emisión de «Sálvame», tuvo especial protagonismo David Valldeperas, su director. Un hombre situado «supuestamente» tras las cámaras, pero que a menudo es enfocado para dar alguna noticia, una determinada orden o incluso para dar su opinión con respecto a algún tema en concreto.

La mayo parte del programa de ayer estuvo dedicado a Chelo García Cortés, quien sus compañeros creen que ha vuelto de «Supervivientes» muy «subidita» y prepotente, al no querer responder a las preguntas de los reporteros del programa e incluso enfrentarse a ellos. Bajo el caluroso sol de la ciudad catalana de Castelldefels, se encontraba Omar Suárez -reportero del espacio televisivo- a las puertas de la casa que comparte Chelo con su mujer Marta Roca. Una espera que no le sirvió de mucho pues no consiguió que la colaboradora saliese para ofrecer unas declaraciones en directo a pesar de la insistencia de Carlota Corredera, presentadora ayer en «Sálvame».

Chelo en «Supervivientes«

Ante la negativa de Chelo de salir, David Valldeperas decidió llamarla por privado para hablar con ella. Tras varios intentos fallidos, el director del espacio televisivo terminó por perder los nervios: «Si no coges el teléfono es desautorizar a quien lleva dirigiéndola 10 años», dijo visiblemente enfadado. «No se puede olvidar que esto es un programa de televisión. Si ella está viéndolo y yo quiero hablar con ella, no hay más», añadió. «Tiene todo el derecho de no querer entrar en directo, pero si la llamo y le digo vamos hablar fuera de cámara... esto es un trabajo, no nos olvidemos», sentenció.

El director de «Sálvame»

A raíz de este enfado, la figura de David Valldeperas ha salido a la palestra. Y es que, mientras que se sabe toda la vida privada de los colaboradores de «Sálvame», apenas se habla de la de su director. «Me trae sin cuidado que se hable de mi vida privada, no tengo nada que esconder», dijo durante una entrevista para su propia cadena en julio de 2017. «Tengo una vida absolutamente normal y entiendo que pueda despertar cierta curiosidad, pero yo sin problemas», aseguró antes de definirse a sí mismo como «un currante que lleva aquí un montón de años en Mediaset, que ha hecho todo tipo de programas».

Tras esto, explicó que «como cualquier ser humano tengo mi pareja y tengo mi vida. Vivo en Madrid desde hace 15 años -ahora serían 17-, yo soy de Barcelona. Vine a Madrid por amor, el amor se acabó y aquí me quedé». Cuando no está trabajando, siempre que puede «me escapo a la playa con mi perro Lego -a quien llama el 'Jon Kortajarena' de los perros-. Me encantan los perros, tengo verdadero delirio».

Relación sentimental

Actualmente, Valldeperas mantiene una relación sentimental con el diseñador valenciano Xoan Viqueira. Muy celosos de su vida privada, llevan su noviazgo de la forma más discreta posible. Es por esto que apenas se fotografían juntos en sus respectivas redes sociales.

David Valldeperas y su pareja - Gtres

Gracias a la dirección de David en «Sálvame», Xoan puede exponer en pantalla gran parte de su creación a través de prendas de vestuario o en parte del mobiliario. Y es que no solo su pareja luce las camisetas con sus originales y divertidas ilustraciones, algunos de los rostros más conocidos de la televisión como Carlota Corredera, Paz Padilla, Carmen Alcaide o Antonio Pagudo también se han animado alguna vez a probarse sus prendas.

Valldeperas y Viqueira fueron dos de los invitados estrella en la boda de Belén Esteban el pasado mes de junio. Ambos mantienen una excelente relación con la ex de Jesulín de Ubrique, aunque mucho menos que su compañero, Raúl Prieto -también director de «Sálvame» y que mantiene una relación sentimental con el arquitecto Joaquín Torres- que ejerció como padrino de la novia durante la ceremonia.