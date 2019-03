Sálvame El descenso a los infiernos de Olvido Hormigos La exconcejal de Los Yébenes saltó a la palestra por un polémico vídeo sexual hace más de seis años y, después, su supuesto affaire con Alessandro Lequio

La exconcejal de Los Yébenes atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. Olvido Hormigos saltó a la palestra por un polémico vídeo sexual hace más de seis años y, después, su supuesto affaire con Alessandro Lequio -que después de la demanda interpuesta por el colaborador, la semana pasada se dictó sentencia en la que la expolítica y la revista «Lecturas» deberían pagar 60.000 euros por asegurar que había mantenido relaciones sexuales con el conde Lequio cuando su mujer, María Palacios, estaba embarazada de su primer hijo-.

Desde el primer momento, Olvido Hormigos no ha parado de protagonizar titulares en las revistas y programas del corazón, en su mayoría por sus explosivas declaraciones sexuales. «No soy de disfrazarme, soy más de sexo puro y duro, mis últimas veces han sido un aquí te pillo, aquí te mato», «Hasta los 40 años solo había estado con un hombre. A partir de ahí, mi lista aumentó bastante pero no es enorme, muchas mujeres de mi edad han estado con más» o «En el sexo no soy especialmente romántica. Para un encuentro rápido de un día prefiero a un empotrador. Con la pareja de siempre un día te apetece un sexo más duro y otros, algo más romántico. Me gusta que me dominen», fueron tan solo algunos de los muchísimos titulares que dejó durante su fama.

Sin embargo, la expolítica lleva tres años alejada del foco mediático por la presión que supuso que diese a conocer su affaire con Alessandro Lequio -que esta semana se ha descubierto que fue todo una estrategia para conseguir entrevistas. Según dicta la sentencia, las afirmaciones de la exconcejala «constituyen una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de los demandantes»-. «Todos lo hacemos por dinero. Yo he hecho muchas conexiones en directo para 'Sálvame' desde la puerta de mi casa sin cobrar y he decidido que ni una más porque si para ellos es un negocio, para mí también», comentó durante una entrevista en 2017.