«Sálvame»: El clan Matamoros entra en guerra tras los dardos de Diego a su padre y su hermana El paso de Diego Matamoros por «Sálvame Deluxe» el pasado sábado ha terminado con la siempre frágil paz de la familia. Esta vez, hasta su hermana Laura se ha puesto en su contra

ABC

Actualizado: 06/08/2018 10:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No parece que los Matamoros vayan a enterrar el hacha de guerra pronto. Puede que todos acudieran en amor y compañía a la boda de Diego Matamoros, pero ni siquiera la celebración del enlace ha conseguido calmar las aguas entre el hijo de Kiko Matamoros y el resto de su familia.

Este sábado, Diego se sentaba en «Sálvame Deluxe» para lanzar dardos a toda su familia. A toda, incluída su hermana Laura Matamoros, cuya reconciliación con el colaborador de Telecinco parece haber molestado, y bastante, a su hermano. Pero si alguien recibió los ataques y dardos del joven, ese fue Kiko. Según Diego, su padre cobró 16.000 euros por asistir a su boda. «Mi padre me ha vendido», insistió sin pelos en la lengua.

«Con el paso de las semanas y la información que se ha dado, estoy muy defraudado, muy delido. Vino a mi boda por dinero, que me diga que es mentira que ya te digo yo que quien me lo ha dicho no miente», atacó el joven, quien asegura que su padre mantiene una mentira cuando dice que tiene cinco hijos «y está orgulloso de todos», ya que con él «no volverá a tener relación».

Con ellas siempre. ❤️ Una publicación compartida de Diego M. Flores (@diegomatflo) el 19 Jul, 2018 a las 1:44 PDT

«Que haga lo que quiera, pero que de sus hijos no haga un mercado para vivir él y que viva de su propia vida. Mi padre es un tipo que maneja muy bien los tiempos en revista, televisión y demás. Me siento defraudado. No tiene perdón», añadió el joven.

Diego aseguró que se enteró de que su padre iría a la boda «la misma mañana que me casaba» y criticó a su hermana Laura porque conocía los planes de su padre «y no me avisó». «Ahora se siente cercana a la familia de mi padre y se lleva de lujo con él, no tiene nada malo, pero creo que tenía que darle un punto en la boca para que deje de mercadear con su familia», deslizó el joven.

Contra Laura y Ana Matamoros

No es raro ver a Diego Matamoros despotricar contra su padre en los platós de Telecinco, peor menos habitual es verle cargar también contra su hermana Laura. En su paso por el «Deluxe», Diego insinuó que era la pareja de su hermana, Benji Aparicio, quien filtraba información a la prensa. Una sugerencia que no gustó a Laura, quien decidió intervenir en el programa a través de un intercambio de mensajes con Gema López.

Kiko Matamoros en la boda de su hijo, Diego - GTRES

La colaboradora de Telecinco aseguró que Laura Matamoros estaba «absolutamente decepcionada porque no se esperaba esto de Diego». Según la hija de Kiko Matamoros, todo esto responde a una estrategia de su hermano para seguir sus pasos y participar en «Gran Hermano Vip».

Kiko, Laura, Makoke... Diego Matamoros no dejó títere con cabeza. Por criticar, criticó incluso a su hermana pequeña, Ana Matamoros, a quien acusó de jamás felicitarle por su cumpleaños. «Esa niña no tiene ni un duro y está estrenando un BMW», sentenció.