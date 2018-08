«Sálvame» Las carísimas vacaciones de Kiko Hernández acaban en pesadilla Fue el propio colaborador el encargado de desvelar su último sufrimiento

«Sálvame» sigue haciendo caja a costa del sufrimiento ajeno, de los famosos de turno o de sus propios colaboradores. Ya sea realidad o parte de la estrategia del programa para seguir atando a la audiencia, cada vez más los tertulianos del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez salen peor parados.

Durante la tarde de ayer le tocó el turno a Kiko Hernández, quien se reincorporaba al trabajo hace unos días después de sus vacaciones en Francia. Fue el propio colaborador el encargado de desvelar su último sufrimiento. Según explicó, el televisivo se alojó en un hotel de «lujo» de 800 euros la noche, sin embargo el servicio del hotel fue terrorífico. «El retrete estaba sucio, había yogures escondidos debajo de la cama, y tuve que pedir dos cunas para las niñas que encima las tuve que montar yo. No tenían purés y lo que me trajeron estaba frío y no se lo pude dar a mis hijas», explicó.

El colaborador no se lo pensó dos veces y ante su descontento decidió porner una hoja de reclamaciones.