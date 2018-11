Sálvame: «Bustamante se avergüenza de Ares Teixidó y la va a demandar» Un amigo de la presentadora ha llamado al programa para asegurar que «está pasando por un momento económico muy malo»

Ares Teixidó ha vivido uno de sus años más mediáticos tras su breve romance con David Bustamante. La colaboradora se encuentra en el punto de mira desde que la semana pasada rompiese su silencio con respecto a la relación amorosa que mantuvo con el cantante. Nadie esperaba que la presentadora de televisión desvelara que había mantenido un affaire de ocho meses y que, según su versión, estaban «enamoradísimos».

Después de que negaran por activa y pasiva tales informaciones tras la publicación de unas imágenes de Teixidó saliendo de la urbanización en Pozuelo de Alarcón en la que vive el artista, por fin se decidía a confirmar lo que se llevaba especulando meses.

Ayer por la tarde llamó a «Sálvame»un amigo de la televisiva para asegurar que «ha aprovechado su relación con Bustamante por dinero» pues ella «está pasando por un momento económico muy malo hasta el punto de que ha pedido dinero prestado a algunos de sus amigos». También ha confirmado que Bustamante le dio unos 50.000 euros porque «vive por encima de sus posibilidades pues gasta más de lo que gana», y asegura que la van a echar de su casa. «Ahora está con una amiga viviendo y saliendo con un empresario», también ha afirmado que ha «engordado» la historia porque «sino no la vende».

«Bustamante se avergüenza de ella, no quiere saber nada de ella e incluso su abogado la va a demandar», ha desvelado frente a la atónita mirada del resto de los colaboradores.

La exconcursante de «Gran Hermano VIP» ha explicado a través de un video publicado en su perfil de Instagram todos los detalles del reciente diagnóstico de su diabetes. «Cada día estoy mejor, es un lujazo levantarme por las mañanas y sentirme bien, que no sabía lo que era desde hacía meses. Evidentemente es gracias a mis dosis de insulina», una enfermedad que ha derivado en una radical bajada de peso. «Me habéis preguntado mucho por los síntomas de la enfermedad. Realmente, yo pido una analítica por mi pérdida de peso. En el último año he perdido un total de 10 kilos, que es una barbaridad. La pérdida de peso es uno de los síntomas de la diabetes y sentí mucha culpa porque durante mucho tiempo lo justifiqué. Por primera vez en mucho tiempo hacía mucho deporte y comía bien, pero quién me iba a decir a mí que estaba enferma», confesó. Tal y como ella misma ha explicado, podía haber pasado algo grave que por suerte no pasó. «Pese a todo, estoy feliz. Feliz porque hace unos días me despierto y me encuentro bien. Sin sentirme fatigada, cansada, irritable, con cambios repentinos de humor, sin esa sed extrema, sin dolor cuando tengo hambre, sin visión borrosa, sin picores en la piel, sin hormigueo en los pies y sin perder peso».

Sin embargo su amigo desmonta toda esta historia. «Que tenga la enfermedad es algo que no se sabe, lo que sí se sabe es que lo exagera todo lo que le pasa en su vida, como lo de David Bustamante», pero yo él cree que es mentira pues «sino no llevaría el ritmo de vida que lleva».