Sálvame Belén Esteban acusa a la prensa de inventarse titulares sobre la muerte de Fran: «Quiero que pase todo» Esta tarde ha sido la primera vez que Belén Esteban ha acudido al programa en el que colabora, «Sálvame» y la presentadora, Carlota Corredera no ha podido evitar preguntarle por cómo está

ABC Madrid Actualizado: 19/02/2020 18:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado 9 de febrero se conocía la noticia del fallecimiento de Fran Álvarez, que fue encontrado sin vida, a los 43 años en su domicilio madrileño. El exmarido de Belén Esteban, que atravesaba un complicado momento por culpa de sus adicciones, ha dejado un enorme vacio entre sus familiares y amigos, que la pasada semana le dieron el último adiós.

Tras conocerse su muerte, las miradas se centraron inevitablemente, en la colaboradora de «Sálvame» que, a pesar de haber terminado su matrimonio con el camarero de una forma un poco tormentosa, no podía evitar entrar en «shock» tras conocer la noticia. Desde entonces, la ex de Jesulín de Ubrique, solo se dejó ver en una ocasión. Con un gesto serio, y sin ofrecer ningún tipo de declaración -para evitar malentendidos- acudió a desayunar con una amiga, como ya es habitual, a un bar de Paracuellos del Jarama, municipio en el que reside. Tras esto, la colaboradora y su marido Miguel Marcos se fueron de vacaciones a Tenerife, un viaje que tenían programado mucho antes de conocer la tragedia.

Esta tarde ha sido la primera vez que Belén Esteban ha acudido al programa en el que colabora, «Sálvame» y la presentadora, Carlota Corredera no ha podido evitar preguntarle por cómo está. «Quiero mandar un abrazo a sus padres, sus hermanos y su hijo, pero sobre todo a su madre Maruja», ha comenzado a decir la colaboradora. «Quiero aclarar porque en ningún momento se me ha pasado por la cabeza hacer exclusivas y eso que me las han ofrecido», ha dejado claro ante los rumores que decían que la ausencia de Belén Esteban se debía a que estaba preparando una entrevista. «Entiendo el dolor de la familia y desde el primer día tenía muy claro que no iba a decir nada», ha asegurado. «Entiendo que la función de los reporteros es preguntarme pero yo no voy a decir nada porque lo más mínimo que diga lo van a utilizar en mi contra y eso no es justo», ha dicho sin poder evitar emocionarse. «Hablar es muy fácil pero no les voy a contestar porque es lo que ellos quieren».

En ese momento ha comenzado a arremeter contra la prensa por la presión mediática que está sufriendo desde la muerte de Fran. «Quiero que pase todo. Estaba de vacaciones y me daba miedo hacer cosas por si me grababan y me veían disfrutando porque la prensa los periodistas deben informar de la verdad, no inventar», ha sentenciado. Y ha contado una de las cosas que más le han dolido: «Cuando volvimos de viaje, en la puerta de casa nos encontramos a la prensa y le preguntaron a Miguel sobre lo sucedido», algo que no soportó. «Él está apoyándome como siempre. Pero también me da miedo decir algo de mi marido», y dejó claro que no iba a hablar «aunque me provoquen».