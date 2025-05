Anabel Pantoja se pronuncia sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Este miércoles, la revista «Lecturas» publica una entrevista con Kiko Rivera en la que el Dj asegura que ya ha hablado con sus abogados para recuperar la parte de la herencia de su fallecido padre, Paquirri , que le corresponde como hijo. Entre muchas cosas, defiende el 49% de la finca Cantora que en su adolescencia cedió a su madre, Isabel Pantoja . «Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió», asegura en la citada entrevista. «Yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida », añade. «Yo no fui hablar de ella si no de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento. Solo es para que lo sepáis porque a muchos de vosotros lo que vais a leer os va a impactar», sentenciaba anoche a través de un post publicado en su perfil de Instagram.

Esta tarde, «Sálvame» ha analizado todos los puntos de esta controvertida entrevista y han contado con la presencia de una colaboradora muy especial, Anabel Pantoja . A pesar de que la prima del Dj y sobrina de la tonadillera es una asidua en el programa del corazón por excelencia, desde hace semanas está de baja médica tras romperse el peroné practicando surf, que como ella misma se apresuró a aclarar, es un deporte que está aprendiendo y una mala jugada ha hecho que acabe en el hospital.

Pese a todo, la colaboradora ha entrado en el programa a través de videollamada para opinar sobre las polémicas declaraciones que su primo ha hecho sobre Isabel Pantoja. «Yo no sabía nada», ha comenzado diciendo en referencia a la entrevista que el Dj a concedido a Mila Ximénez . «No me voy a ver implicada en esto», ha dejado claro antes de responder a las preguntas de sus compañeros. Tras esto, Jorge Javier Vázquez ha querido saber si ella conocía la guerra entre el hijo de Paquirri y su madre . «La verdad que yo no sabía que Kiko estaba harto de mi tía», aunque «notaba que estaba nervioso y que lo estaba pasando mal», pero «a mí no me cuenta lo que le puede contar a un íntimo amigo suyo o a su mujer, Irene Rosales », a pesar de todo «no me podía imaginar que él estuviera así».

Tras esto, el presentador le preguntó cuándo fue la última vez que se puso en contacto con su primo. «Fue hace dos días. Me escribió para preguntarme por la pierna y yo quise saber qué estaba pasando y me dijo: 'No te metas por favor, estoy destrozado'. Entonces yo le dije que eso (la pelea entre madre e hijo) se podía solucionar y me repitió: 'No te metas porque puedes salir perjudicada '», ha confesado la joven visiblemente tensa por la situación que está viviendo su familia.