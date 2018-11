Sálvame Alejandro Albalá amenaza a Kiko Matamoros: «Nos vemos en la calle» El joven intentaba dejarle mal llamándole «abuelo» mientras que el colaborador se defendía explicando que él era como el caviar

Podría ser el mayor bombazo de «Sálvame» de la temporada: Kiko Matamoros y Sofía Suescun, juntos. Así lo desvelaba «Sálvame» hace una semana con unas imágenes que dieron mucho que hablar. En ellas se puede ver en actitud cariñosa al colaborador con la ganadora de «Supervivientes» y «Gran Hermano». Las imágenes fueron tomadas en una discoteca de Madrid, donde Matamoros agarra a Suescun por la cintura, le cuenta confidencias al oído y no faltan los gestos de complicidad entre ambos.

Tras ver las fotos Kiko aseguraba que era «guapísima», pero aclaró: «Lo único que hay es una amistad, es una chavala muy cariñosa y yo soy muy tocón», asegurando que entre los dos «no ha habido nada de nada». «Me llevo genial con él pero le veo como un padre. Me gusta hablar con él porque no tiene conversaciones de niñato y eso me gusta, algo que no podía tener con Alejandro», explicó ayer por su parte Sofía.

Pocos días después de que las imágenes viesen la luz, la pareja formada por Sofía Suescun y Alejandro Albalá se rompía definitivamente. El ex acudía al plató de televisión para «despotricar» sobre la que fuese su novia y el ex de Makoke: «Me parece un poco raro todo porque Sofía a sus espaldas le pone verde», explicaba. « A mi me provoca risa toda esta situación porque estar con un tío de 62 me parece rarísimo», aseguraba ante la risa del resto de los colaboradores.

Esta tarde se han visto las caras por primera Kiko Matamoros y Alejandro Albalá en «Sálvame», donde ha comenzado un rifirrafe de insultos entre ambos que ha tenido que detener la presentadora. El joven intentaba dejarle mal llamándole «abuelo» y asegurando que su archienemigo sufría el «Síndrome de Piolín», es decir una necesidad de sentirse joven a sus 62 años -y lo de Piolín porque es calvo-. Mientras el colaborador se defendía explicando que él era como el caviar. Por otra parte denigraba al joven por su incultura y le preguntaba si sabía leer. A lo que Albalá le ha amenazado diciendo que en ese momento no porque estaban en directo pero que algún día «nos encontraremos por la calle».