Sálvame La adicción de Kiko Rivera a las drogas: «Su familia se planteó pedir ayuda a Belén Esteban» «Gran Hermano Dúo» vivió este martes un momento histórico en la historia de los «realities» cuando el hijo de Isabel Pantoja confesó sus problemas con las drogas

ABC

Madrid Actualizado: 16/01/2019 17:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Gran Hermano Dúo» vivió este martes un momento histórico en la historia de los «realities» cuando Kiko Rivera confesó que fue adicto a las drogas. «No lo he dicho nunca, pero en un determinado momento de mi vida... y de ahí viene en gran parte mi depresión, estuve con adicción a las drogas», afirmó el hijo de Isabel Pantoja. « Consumía hachís y marihuana a diario. También cocaína. Estaba enganchado», sentenció. «Pero gracias a mi mujer y a mi madre y a mis amigos de verdad, he conseguido salir de ese mundo. No quería despedirme sin decirle a la gente que se puede salir y que eso es muy malo, solo trae problemas y gracias a Dios y a ellas pude salir», espetó Rivera.

Esta tarde, la confesión del DJ ha ocupado la mayor parte de «Sálvame», donde los colaboradores han felicitado a Kiko por su valentía al contarlo y al haberse enfrentado a su problema y superarlo. Sin embargo el momento más emotivo ha llegado cuando Rafa Mora, íntimo amigo de Kiko, ha tomado la palabra para contar de primera mano el gran sufrimiento por el que pasó: «Se ha especulado mucho sobre los malos hábitos de Kiko y yo siempre le he intentado aconsejar sobre su mala vida», comenzaba el colaborador. «Su familia y sus amigos hemos aguantado sus llantos desesperados y sus bajones hasta las cloacas, realmente estaba muy mal» y confesado que incluso llegó un momento en el que «la familia se planteó pedir ayuda a Belén Esteban», en referencia a los problemas con las drogas que sufrió la «princesa del pueblo», una adicción de la que está completamente curada.

El colaborador recordó los malos actos que tuvo que realizar para proteger a su amigo: «Isabel Pantoja es de esas madres que con su hijo es muy pesado. Llamaba y preguntaba siempre que salíamos y la hemos mentido mil veces. El día que se enteró del problema de Kiko fue porque Irene Rosales no podía más y decidió llamarla para contarle todo», aseguró. «Incluso si el día de mañana lo dejamos, yo te voy a ayudar. Eres el padre de mi hija y te voy a querer siempre», le dijo Irene anoche en «Gran Hermano Dúo», corroborando que la pareja trató de superar la adicción del cantante en secreto. «Él no quería por nada del mundo que su familia se enterara», dijo su mujer.

Rafa Mora afirmó que Kiko Rivera «tenía miedo de que alguien de su entorno pudiese hablar más de la cuenta y yo creo que ha pensado: 'Para que lo cuente otra persona, lo hago yo». Al enterarse su madre de la durísima confesión que había hecho, envió un mensaje a su sobrina Anabel en el que decía: «¡Olé sus testículos! ese es mi niño».