Sale a la luz un vídeo de Harvey Weinstein acariciando a una mujer que lo acusó de violación

Un video transmitido por «Sky News» muestra al derrotado productor de cine Harvey Weinstein, acusado de agresión sexual y violación, tratando de coquetear con una de sus acusadoras durante una reunión de negocios en 2011.

En el video, publicado la pasada noche, el productor recibe en una sala de reuniones a la empresaria Melissa Thompson, de 28 años. Nada más saludarse, se puede ver como él cierra la puerta, abraza a la joven, coquetea abiertamente con ella. En las imágenes se puede intuir al empresario tocando a la joven por debajo de la mesa durante una sugerente conversación.

Melissa Thompson le acusó de haberla invitado a su hotel, una vez finalizada la reunión de trabajo, y una vez allí asegura que fue violada. «Cualquier cosa vale ahora para hacer creer que el señor Weinstein parezca inapropiado e incluso abusador», dijo el abogado del productor, Ben Brafman. «El vídeo fue producido por la señorita Thompson para impulsar su posición en una demanda civil que busca dinero. Este es un intento más para desacreditar públicamente al señor Weinstein por una ganancia financiera y no lo permitiremos. Los hechos sí importan».

Según explica «Sky News», en septiembre de 2011, la joven acudió a las instalaciones de Weinstein Company para presentarle al nuevo equipo de marketing y al nuevo servicio de análisis de datos para su empresa. Como parte de esta presentación, ella filmó la reunión con la cámara web en su computadora.

En las imágenes, Weinstein entra solo en la habitación y cierra la puerta, pidiendo a su personal que no moleste. Cuando la joven se acerca para presentarse, él la abraza y le acaricia la espalda. Después de un intercambio rápido, él le pregunta: «¿Tengo derecho a coquetear contigo?», A lo que la joven responde: «Ya veremos, un poquito».

El productor hace varios comentarios sugestivos. A veces, intenta volver a encauzar la conversación hacia una posible relación entre ambos. Ella bromea: «¡La información está caliente!», entonces Harvey Weinstein responde «Hace calor, eres sexy». Un poco más tarde, él le dice que quiere usar el servicio que ofrece, luego, según Melissa Thompson, desliza su mano debajo de la mesa y acaricia su pierna.

La joven explicó en Sky News que no quería «estropear la reunión» e intentaba «manejar la situación», pero no creía haberlo alentado. «Si trataba de alejarme de él, se cambiaría a un sitio donde poder acorralarme. Me sentía constantemente atrapada», explicó.