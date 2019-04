Sábado Deluxe Javier Tudela estalla contra Kiko Matamoros El hijo de Makoke ha roto su silencio y se ha sentado en el plató de «Sábado Deluxe» para decir, sin pelos en la lengua, todo lo que piensa sobre él

Tras las numerosas idas y venidas entre Kiko Matamoros y Makoke en los últimos meses, antes y después de firmar su divorcio, los hijos de ambos se han visto salpicados por la guerra abierta entre sus padres.

Hace unas semanas la expareja se tiró los trastos a la cabeza y, desde entonces, han protagonizado numerosas discusiones tanto en televisión como realizando entrevistas en exclusiva. Javier Tudela, hijo de Makoke, se ha visto afectado por esta situación y ha decidido acudir al plató de «Sábado Deluxe» para romper su silencio y contar todo lo que piensa sobre Matamoros.

«Yo a Kiko lo quería mucho, pero después de dar todo por una persona día tras día y te das cuenta de lo cabrón que ha sido, no voy a regalarle los oídos ahora», confiesa. Y es que a Tudela no le ha gustado nada la forma en que el colaborador ha hablado sobre su progenitora: «Lo que más me duele es lo que le ha dicho a mi madre, de todo menos bonita (...) No esperaba que la guerra llegara a este nivel».

Además ha confesado que, según su punto de vista, Matamoros sigue enamorado de su madre y que como es un «macho alfa» no «soporta» que ella no quiera estar con él. «No le manda mensajes por orgullo, pero la quiere ver hundida», sentenció.

Sobre su relación con él, reconoce el sustento económico que le dio durante años pero, confiesa «eso no es ejercer de padre».