«Sábado Deluxe» Terelu Campos se derrumba en su primera entrevista tras conocer que vuelve a tener cáncer La colaboradora de televisión acude al programa «Sábado Deluxe» para contar en primera persona cómo se siente tras el duro revés

G. C.

Madrid Actualizado: 08/07/2018 10:10h

Pocas veces una intervención de un personaje público en el programa «Sábado Deluxe» se hacía tan difícil de entrevistar. La invitada era su propia compañera de espacio Terelu Campos, que acudía al espacio de Telecinco para contar en primera persona cómo se siente después de conocer que vuelve a tener cáncer de mama. Fue el pasado viernes cuando la hija de María Teresa Campos decidió hacer pública la noticia a través de un comunicado de la Fundación Jiménez Díaz.

La aparición de nuevo tumor primario en la mama izquierda -Terelu ya fue operada de un carcinoma maligno en el pecho derecho en 2012- ha sentado como un jarro de agua fría entre sus compañeros, que no dudaron en mostrarle todo su apoyo. Tras un emotivo discurso de María Patiño, Terelu hacía su entrada en el espacio «asustada» y «con la esperanza» de que el próximo miércoles, día en el que será intervenida, los médicos le quiten el tumor.

«El análisis de ese tumor me da esperanzas... Esperanzas de no volver a pasar otra vez por todo, tan solo con quitarme algo ya seré feliz», explicaba entre lágrimas durante su intervención en el espacio de Telecinco. Cuando le diagnosticaron el primer tumor, Terelu no tuvo miedo pero con este, la situación es diferente. «Por primera vez me derrumbé, estaba tumbada en la camilla y empecé a llorar y pedir perdón al médico. La diferencia entre hace seis años y ahora es que sabes el camino por el que vas a ir», decía.

Y añadía sin dejarse ningún tipo de detalle: «La enfermera me dijo que iban a hacer una biopsia, fue entonces cuando recordé seis años atrás el momento en mi doctora de que algo no iba bien». Esperanzada también desveló que este es «la cuarta parte del primero». «Lloré de terror, pavor, rabia... Pensé 'no puede ser esto otra vez'», confesaba la colaboradora de televisión entre lágrimas.

Pero sin duda la peor parte de todo esto para ella es el sufrimiento de su familia y de las personas que la quieren. «Me duele más que el mío», decía muy emocionada. Su madre, su hermana y su hija, además de entre otras, su gran amiga Mila Ximénez, que quiso estar apoyando a Terelu Campos durante su intervención en el programa.

Lo cierto es que ha sido una noticia inesperada. Hace tan solo unas semanas, la propia Terelu concedió una entrevista a la revista «Diez Minutos» en la que aseguraba que estaba muy tranquila con la enfermedad: «A la espera de hacerme las pruebas oncológicas, que es lo que más me inquieta, estoy deseando que mi oncólogo me diga 'Teresa estás perfecta', se ha cumplido el sexto año y en julio me van a quitar la medicación». Pese a todo, Terelu es fuerte y está preparada para hacer frente a todo lo que venga.