Sábado Deluxe El tenso reencuentro entre Chelo García Cortés y María Patiño después de tres meses de críticas y reproches Las ex superviviente llegó al plató del «Deluxe» dispuesta a saldar cuentas con sus compañeros

ABC Madrid Actualizado: 28/07/2019 18:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de tres meses de malos comentarios y desencuentros mediáticos, Chelo García Cortés y María Patiño han protagonizado el reencuentro más esperado este fin de semana en «Sábado Deluxe». La superviviente llegaba a «Telecinco» dispuesta a saldar cuentas con sus compañeros y, en especial, con María Patiño con quien mantiene un frente abierto desde hace ya tres meses. A su llegada a plató, el primer encuentro en televisión de ambas mujeres tras acabar el concurso podría calificarse como tenso y lleno de frialdad: «No sé cómo saludarte», llegó a decir Chelo al ver a María.

«Estoy mal y dolida», ha confesado García Cortés tras darse dos besos para, acto seguido, añadir que «Quería pedirte perdón personal y públicamente». Es más, la propia colaboradora ha reconocido que lo suyo fue «una pataleta» y que «metió la pata» con Patiño, pero que se fue a Honduras «hecha polvo» al no sentir el apoyo de sus amigos y compañeros.

El primer encuentro en plató entre las dos ha sido un tanto frío #armachelonhttps://t.co/kxZjkLrmcB — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) July 28, 2019

Chelo admitió lo decepcionada que está con María Patiño y Gema López por las críticas que le han dedicado en su ausencia y, sobre todo, la falta de apoyo que le han brindado a su mujer Marta López mientras ha estado concursando en «Supervivientes». Sin embargo, quiso reconocer que su «único error» había sido decir que no ha echado de menos a María Patiño y a Gema López.

La presentadora del programa también manifestó sentirse extremadamente dolida con las malas palabras que Chelo les había dedicado, pues la consideraba una de sus amigas más allegadas. Asimismo, le ha rebatido la supuesta falta de apoyo a su esposa, alegando que fue la primera en llamarle para apoyarla en los debates de «Supervivientes». «No logro entender la actitud que has tenido conmigo», se lamentó Patiño.

Chelo saca la cara por Marta #armachelonhttps://t.co/QceuvrIvMn — Sábado Deluxe (@DeluxeSabado) July 28, 2019

Además del cara a cara con la que fuera su amiga, la ex superviviente ha tenido que hacer frente a todos los reproches de sus compañeros -Belén Rodríguez, Antonio Rossi o Antonio Montero-, quienes se sienten muy decepcionados con ella a su regreso de la isla. Pero l ejos de reconciliarse con sus compañeros de programa, Chelo avivó aún más la tensión y el enfrentamiento al reprocharles que se hayan portado tan mal con su mujer desde que Marta pisara un plató de televisión por primera vez.

Podría decirse que el careo entre Patiño y García Cortés no resolvió en exceso sus desavenencias y que, de momento, sigue sin haber reconciliación. «Yo no soy Isabel Pantoja y no me reconcilio tan a la ligera», le reprochó la presentadora, después de opinar que «no he visto un avance por tu parte» aunque dejando abierta la puerta hacia una posible reconciliación. Eso sí, de llevarse a cabo, no tiene pinta que el acercamiento entre estas dos ex amigas vaya a producirse en un futuro muy cercano.