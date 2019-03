Sábado deluxe El duro momento de Quique San Francisco: «Me fui de casa antes de que me la quitaran» El actor se ha sincerado sobre su difícil momento personal después de haber sido engañado por varios agentes

ABC Actualizado: 11/03/2019 10:40h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La tremenda bronca de Pablo Motos a Quique San Francisco

Quique San Francisco celebró sus 64 primaveras acudiendo al plató del programa «Sábado deluxe». Pese a que es uno de los actores y monologuistas más populares de nuestro país, lo cierto es que no atraviesa su mejor momento profesional ni personal.

En el plató del espacio de Telecinco, conducido este sábado por María Patiño, confesó que lleva viviendo más de año y medio en una habitación de hotel a las afueras de Madrid. «Me fui para dos semanas pero empecé a cogerle el gusto a estar fuera de Madrid, que es una pena decirlo, fíjate a lo que hemos llegado, pero para mí se ha convertido en una ciudad muy incómoda», explicaba sin tapujos en su entrevista.

Su decisión no fue por un capricho. Tuvo que dejar su casa por sus problemas económicos: «Me fui yo antes de que me la quitaran. Fui más rápido, porque esas cosas se ven venir». Culpó de parte de sus problemas a «varios agentes» que lo habían engañado a lo largo de toda su carrera, aunque no quiso señalar a nadie. «Alguno muy conocido, por lo que no voy a decir el nombre». Pese al momento, San Francisco está a punto de trasladarse a un piso de alquiler. «Sale más barato un piso que un hotel, y yo no soy Kiko Matamoros, necesito ahorrar para cerveza», bromeaba el actor después de que se deslizase que el colaborador de televisión pudiese estar pagando casi 8.000 euros por vivir en un hotel.

Durante su intervención también habló de su fama de ligón. «Tengo fama de golfo, pero no es para tanto», confesaba. Aunque en estos momentos ya no le gusta salir tanto: «Me aburre muchísimo salir. Con lo de las fotos y todo eso es horrible. Estoy muy satisfecho. Llega un momento en el que no te apetece. Eso es el aviso de tu vejez… pero yo creo que es por el cansancio. Lo difícil de ser mediático son estas cosas».