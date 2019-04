Sábado Deluxe La dramática entrevista a Karina: huye desconsolada de «Sábado Deluxe» La cantante había acudido al programa para hablar sobre su expareja, Juan Miguel, pero una vez allí se negó

Karina acudió el pasado fin de semana al plató de «Sábado Deluxe» para hablar, supuestamente, de su expareja y padre de hija, Juan Miguel, que ha participado recientemente en el programa «GH Dúo». Sin embargo, una vez allí se negó a pronunciarse al respecto, pese a que en una pasada entrevista ya había adelantado algunas cosas sobre su pasado más oscuro.

Una vez allí, los colaboradores comenzaron a hacerle numerosas preguntas sobre su antigua relación y ella se negó a contestar, argumentando que había acudido para hablar sobre su disco. Esto provocó la indignación de los televisivos, cuyas acusaciones hicieron que se derrumbara por completo. «Tienes la cara muy dura. Has dado unos titulares muy fuertes en la entrevista previa, que se hace para ver si vienes. ¿Y ahora qué pasa? ¿Eres la santa?», le reprochó Sergi Ferrer.

Ante esta y otras acusaciones más, la artista amenazó con marcharse, pero los ataques continuaron y Ferrer cargó de nuevo contra ella, afirmando que no había puesto dinero en la boda de su hija. «Yo puse lo que pude. Tengo 72 años y estoy jubilada. Mi pensión es pequeña y aún tengo que seguir cantando para poder resistir. Y no quiero estar más aquí, me quiero ir a casa», dijo visiblemente nerviosa antes de abandonar definitivamente el plató.

La dramática escena fue muy comentada en las redes sociales y los usuarios cargaron contra los colaboradores. «Sigo INDIGNADO y muerto de pena cuando Karina muerta de vergüenza hablando de su pensión pequeña y que después de tantos años tenga que seguir cantando», escribía un usuario en Twitter. «Ha sido horrible», le respondía otro.