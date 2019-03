Sábado Deluxe Antonio Tejado, acorralado: «Me he equivocado en las formas, sí, pero machista no» El comportamiento del exconcursante de «GH Dúo» ha sido blanco de las críticas, calificando al sevillano de ser «machista», «violento», «manipulador», «cerdo» y «mentiroso»

La manera de actuar y proceder de Antonio Tejado hacia su expareja Candela y María Jesús Ruiz -durante su breve pero intensa relación dentro de «GH Dúo- repercutieron en que los usuarios le calificasen como «machista», «mentiroso» o «manipulador».

El exparticipante de «GH Dúo», durante su participación en el concurso, ha dejado imágenes de lo más polémicas, en su mayoría de carácter sexual: «Si una mujer enseña, es porque quiere que la toquen», llegó a asegurar en una ocasión. Los espectadores del formato alzaron la voz en Twitter, donde muchos de ellos pidieron la expulsión del concursante. «Es el clásico manipulador de libro, le da la vuelta a todo para hacer sentir culpable a quien tiene al lado», publicó una usuaria. «¡Eres un machista de mierda!», escribió otra. El comportamiento de Tejado ha sido blanco de las críticas, calificando al sevillano de ser «machista», «violento», «manipulador», «cerdo» y «mentiroso». La propia Candela le acusó de haberle sido infiel con varias mujeres, «Me da miedo porque es capaz de todo», manifestó María Jesús Ruiz sobre Tejado.

Este sábado, el sobrino de María del Monte ha acudido como invitado especial en «Sábado Deluxe» para defenderse de las críticas. «Me he equivocado en las formas, sí, pero machista no», ha asegurado. Y se ha sincerado sobre su relación con su expareja: «Yo ya sabía que estaba desenamorado de Candela pero teníamos un enganche emocional muy fuerte. Yo nunca he querido una confrontación con ella, creo que eso es un error», a pesar de haber entrado en son de paz. «Ella me dijo que tenía una ilusión que era montar una clínica estética, por eso compartí mi caché con ella». Con respecto a los rumores de un posible affaire con Amor, Antonio Tejado responde con rotundidad: «Tengo demandas preparadas».