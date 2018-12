Las rupturas más sonadas de 2018

La relación de Aniston y Theroux sufrió un desgaste progresivo y el pasado mes de febrero oficializaron que no seguían juntos a través de un comunicado en el que manifestaban que había sido una decisión «de mutuo acuerdo y amistosa». La pareja no debía de conceder importancia a los simbolismos, pues anunciaron su ruptura justo el día después de San Valentín. A pesar de las intenciones de los actores de disipar los rumores en torno a los motivos de su divorcio, la razón que ha sonado con más fuerza son los supuestos celos que Theroux sentiría hacia Brad Pitt , exmarido de Aniston.

Días atrás, los artistas habían coincidido en la Gala People in red contra el sida celebrada en la Ciudad Condal. Sorprendió que no se fotografiaran juntos ni para la prensa ni para sus redes sociales. Al ser preguntada por Alfred, Amaia se limitó a decir: «Mi relación con Alfred es muy especial y siempre lo ha sido». Pese a todo, los cantantes continúan vinculados musicalmente. Alfred García ya anunció que Amaia Romero era una de las artistas que colaboraban en su primer trabajo discográfico . La pamplonesa interpretará con su expareja el tema «Et vull veura» («Te quiero ver»), que Alfred le compuso dentro de la Academia de «Operación Triunfo» como regalo de cumpleaños.

Ariana Grande y Pete Davidson

Ariana Grande y Pete Davidson asisten a los MTV Video Music Awards 2018, en Nueva York - AFP

Ariana Grande y Pete Davidson son jóvenes y, como es propio de su edad, sienten las emociones al máximo. Enérgicos y sin miedo al riesgo, se entregaron de lleno a su noviazgo. La pareja vivió su aventura de forma muy intensa. Se trasladaron a vivir juntos a un apartamento situado en Nueva York. El humorista, de 25 años, se tatuó las iniciales de la cantante, así como la imagen del conejito que Grande utiliza como logo. A las tres semanas de relación, compartieron con todos su intención de casarse. Pero las prisas jugaron en su contra. Si en junio anunciaban su compromiso, cuatro meses después rompían la relación.

Uno de los motivos que podrían estar detrás de la ruptura es la delicada situación emocional en la que Ariana Grande se encontraba tras la muerte de su exnovio, el rapero Mac Miller, a comienzos de septiembre. «Te adoré desde el día en el que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No me puedo creer que ya no vayas a estar aquí nunca más. La verdad es que todavía no puedo entenderlo», escribía la cantante en su cuenta de Instagram.