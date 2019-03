La ruina de María José Galera: «No tengo ni un euro en el banco» La exconcursante de «Gran Hermano» relata en «Sábado deluxe» el duro momento por el que está atravesando

ABC Actualizado: 11/03/2019 14:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María José Galera se convirtió en poco tiempo en un rostro conocido por su polémica participación en «Gran Hermano». El programa acababa de nacer y, en su momento, era una gran novedad para muchos espectadores, interesados por ver cómo vive la gente corriente dentro de una casa encerrados tres meses.

Su relación con Jorge Berrocal la hizo popular, pero su notoriedad, como les pasa a muchos otros, no tienen una duración indefinida. Este pasado sábado, Galera acudía al espacio de Telecinco «Sábado deluxe» para contar el momento actual que está viviendo. «La televisión es pan para hoy y hambre para mañana».

En su momento llegó a cobrar 6.000 euros por bolo, pero actualmente se encuentra desempleada, como ella misma ha explicado en el espacio televisivo: «No tengo ni un euro en el banco hasta el día 10, que cobramos los desempleados». Es su hija, con la que vive, la que se hace cargo de pagar la casa, mientras que ella abona las facturas del la luz y el agua con el paro.

Pese a que fue una de las concursantes que más dinero ha ganado, asegura que no tuvo buena suerte y que el dinero se lo gastó, algo de lo que no se arrepiente en absoluto. ««He abierto restaurantes, discotecas... He invertido, pero no ha habido suerte. Yo no me arrepiento de nada, lo que he gastado ha sido siempre en mi familia», dice.