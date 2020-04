Rosalía cambia de look: se corta la melena y se tiñe La cantante ha sorprendido a sus seguidores de las redes sociales con una nueva imagen

Los diseños de uñas más extravagantes o los trajes imposibles son ya una regla no escrita del estilo de Rosalía (26 años), que se ha coronado como una auténtica diva a nivel internacional. Pero también parte de ella son sus cambios de looks. Durante el confinamiento ya sorprendió cortándose el flequillo hace no mucho y ahora, vuelve a arriesgar con otro peinado.

Rosalía ha sorprendido a todos con una imagen que ha subido a su cuenta de Instagram en la que aparece con un nuevo cambio de imagen. La cantante se ha cortado la melena y se ha cambiado el tono de pelo a uno marrón.

Merendando🍿🍿🍿

No parece la misma. Acostumbrados a su larga y ondulada melena oscura, Rosalía ha transformado su imagen por completo. Es la primera vez que la cantante se cambia su color de pelo tan característico, aunque en alguna ocasión sí lució mechas balayage de medios a puntas que se lo aclaraban.