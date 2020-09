Rosa Tous: «No me gusta que nos odien» Desde el Festival de San Sebastián, donde ayer presentó el documental «Oso», la vicepresidenta de Tous repasa los hitos de la compañía, los bulos y «las envidias» que generan

Que el primer prototipo del colgante del oso de Tous que realizó Rosa Oriol en 1985 llegase al Museo del Disseny de Barcelona en 2017, no hizo otra cosa que refutar que esta pieza, tan odiada como amada, se ha convertido en un icono pop. Y es que, desde que salió al mercado, la empresa catalana ha vendido 50 millones de osos por todo el mundo. Por estas dos razones, y porque este año se celebra el centenario de Tous, se presentó ayer en el Festival de San Sebastián «OSO», un documental dirigido por Amanda Sans Plantling que cuenta la historia de la firma joyera de Manresa.

Salvador Tous Blavi y Teresa Ponsa, la primera generación de joyeros de la familia

El fenómeno de Tous no se concibe sin la visión de Rosa Oriol y las filigranas financieras y logísticas de Salvador Tous. Tampoco sin sus hijas (Alba, Rosa, Marta y Laura), que de niñas hacían los deberes tras el mostrador de la primera tienda de Manresa y que desde el principio estuvieron involucradas en la expansión de la firma. «Nosotras siempre hemos dicho que mi madre es el corazón y mi padre la cabeza de la compañía. El tándem que hicieron juntos fue perfecto», asegura Rosa Tous, vicepresidenta corporativa de la compañía, a ABC. Y añade: «Mi padre se ocupaba de tener los recursos para que mi madre pudiera seguir creando. Ella es quien siempre ha tenido el pulso de lo que iba a gustar y lo que iba a entenderse en el mercado».

Democratizar la joyería

La cinta es un homenaje a sus padres y sobre todo a Rosa Oriol, quien en la década de los 70 comenzó a ofrecer un tipo de joyería con más diseño y en plata, algo que hasta entonces los joyeros consideraban una aberración, porque la plata solo era para las cuberterías: «Detectó que la sociedad estaba cambiando y que ya no eran los hombres los que compraban las joyas. La mujer empezaba a querer tener un papel más protagonista. Fue pionera a la hora de ofrecer una joyería más asequible, piezas para el día a día, que se convertían también en complementos que la mujer podía vestir sin necesidad de esperar a que un hombre se las regalase, o no». De la misma forma que ellas querían comprar joyas, también buscaban diseñarlas. «Ahora hay más joyeras, la sensibilidad de la mujer es mucho más latente y podemos ver en firmas importantes que son ellas las que diseñan y gestionan. Pero tenemos que seguir luchando, a las mujeres nos queda mucho que conquistar en este sector y en todos», cuenta Rosa Tous. Su hermana Alba es la presidenta de Tous y Marta se encarga del área de diseño. En el documental cada una aparece desempeñando su rol en tres tramas diferentes que se desarrollan en Japón, India y México. La de Japón consiste en tomar la decisión de si Tous continúa allí o no. «Llevamos más de veinte años en Japón sin oficio ni beneficio. ¿Qué hacemos?», pregunta Alba en una reunión. Marta visita a los proveedores en India y Rosa asiste a una gala en México, donde la empresa tiene un mercado muy potente. Laura es consejera ejecutiva de TOUS KAOS, el grupo familiar patrimonial y aparece en la trama familiar, que transcurre en Manresa.

Rosa Oriol y Salvador Tous

¿Cómo ha ido este año con el confinamiento?

Cerrar las tiendas físicas ha sido difícil, pero ha crecido la venta online, donde ya estábamos muy preparados. El impacto no lo sabremos hasta final de año, cuando conozcamos las cifras.

¿Qué han decidido sobre Japón?

Japón siempre ha sido un lugar de inspiración muy interesante para nosotros pero, para ser honesta, te tengo que decir que el confinamiento nos ha hecho tomar la decisión de cerrar las siete tiendas que teníamos y solo permanecer en Japón con la venta online. Debemos adaptarnos a lo que estamos viviendo y tener mucha cintura para tomar decisiones rápidas y proteger nuestro futuro.

Tous fue de las primeras firmas que recurrió a famosas como imagen de marca. Eugenia Martínez de Irujo lleva más de veinte años sacando colecciones con Tous. Arriba, Alba, Rosa, Laura y Marta Tous junto a Eugenia en el Festival de San Sebastián.

El ictus de Rosa Oriol

«Oso» habla de los éxitos de Tous, pero también de los sinsabores a los que ha tenido que hacer frente la familia. Quizá el boicot a la marca que sufrieron en 2018 –cuando se extendió el bulo de que los Tous eran independentistas– ha sido el que más les ha afectado, tanto a la empresa como a la familia: Rosa Oriol sufrió un ictus que le ha obligado a retirarse. «Somos una familia con mucha fuerza y estamos muchísimo a su lado. Cada día es un pequeño logro para ella. Nosotras estamos muy pendientes de los dos, porque al final mi padre también está completamente volcado en mi madre», cuenta. Por una cuestión de tiempos, no pudieron incluir el último ataque a su marca, que fue directo a las tripas de su querido oso al acusarles de rellenarlo con núcleos de plástico. «El rodaje terminó el 4 de febrero y la demanda llegó a finales de enero, no tenía sentido incluir una historia que no se podía cerrar», explica Amanda Sans. En abril, la Audiencia Nacional desestimó la causa.

En el documental hablan de varios estudios que Tous ha realizado donde han visto que el oso produce sentimientos muy viscerales. La gente o lo ama o lo odia, a muy pocas personas les produce indiferencia.

Dicen que a veces tener haters es bueno, ¿qué cree usted?

Tengo que reconocerte que no me gusta que me odien. Me gustaría caer bien a todo el mundo y de alguna manera preferiría que hubiera más gente indiferente al oso. La joyería son emociones. Y si odias algo es porque de alguna manera te ha importado o te importa. No podemos hacer nada contra eso, solo ser realistas y convivir con ello.