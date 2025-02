Rosa López posa orgullosa tras ganar unos kilos: «Sin remordimientos»

Rosa López , muy concienciada con el movimiento «body positive» , que anima a las personas a sentirse a gusto con su cuerpo y a abrazar la naturalidad, ha compartido con sus más de 200.000 seguidores de Instagram un posado postvacacional acompañado por un reivindicativo mensaje en el que aboga por eliminar los remordimientos que generalmente aparecen tras haber ganado unos kilitos.

«Me vuelvo con unos kilitos de mas y con estrés de menos . Qué bien sienta pasarse por casa eh! gracias a Dios todos y todo bien dentro de tanta historia. A seguir caminando con fuerza y con mucha resiliencia. Os quiero. Venga que seguimos eh?!! besazo!! #Granada #Familia #VuelvoConActitud #UnosKilosDeMasSinRemordimientos», escribe junto a varias instantáneas tomadas durante sus días de vacaciones en su tierra.

Este tipo de mensajes positivos son ya habituales en las redes sociales de la artista, que el pasado mes de junio presumía de tipazo en bañador, y escribía: «Y ahora me pedirán justificar esta foto ». Ella, adelantándose a las críticas, apelaba a la complicada situación que se vive como consecuencia de la pandemia. «Yo prefiero que te quedes esta sonrisa de felicidad por saber que vamos mas suaves y amorosos con la vida. Con ganas de dar y de hacerlo con el corazón. ¿Os dais cuenta del amor que emerge en todos estos meses? La claridad inconsciente y consciente que vamos consiguiendo entre todos».

Amor en confinamiento

Durante todo el confinamiento, Rosa López fue muy activa en las redes sociales e incluso confesó a la revista «Semana» haber encontrado el amor a pesar de las circunstancias excepcionales : «He conocido a una persona, quién me iba a decir que esta situación me traería esto». Y añadía, en conversación con la citada revista: « Estoy súper feliz , ojalá vaya todo genial. Yo creo que es el amor de mi vida, con eso te lo digo todo». Un poco avergonzada entonces por lo precipitado de su confesión, explicaba que no tenía pensado hablar de ello en estos momentos, por mantener su vida privada al margen, pero que en cualquier caso está «viviéndolo y disfrutándolo muchísimo». Y zanjaba la cuestión con estas palabras sobre su nueva pareja: «Es un hombre normal, buena persona y maravilloso ».

