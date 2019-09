Isa P rompe a llorar en su gran debut musical por la ausencia de Isabel Pantoja La discoteca Kapital se convirtió en el escenario escogido por la joven para presentar este jueves su nueva canción, «Ahora estoy mejor»

ABC Actualizado: 20/09/2019 00:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No se hablaba de otra cosa en los corrillos de la prensa que se encontraban en el interior de la discoteca Kapital, donde Isa P presentaba este jueves su primer y nuevo single, «Ahora estoy mejor». ¿Vendrá finalmente Isabel Pantoja en la gran noche de su hija? Los minutos pasaban y la tonadillera seguía sin aparecer, mientras que su hija esperaba en el interior del recinto a que apareciese en el último minuto para apoyarla con el sueño que tiene desde niña. Pero finalmente no lo hizo. Tampoco su hermano, Kiko Rivera, con el que Isa P no contaba (aunque sí estaba invitado) después de las duras declaraciones que hizo el Dj sobre su canción y los últimos rifirrafes que han protagonizado.

Pero como el título de la canción de Queen, el espectáculo debe continuar. Isa P hizo de tripas corazón y se subió al escenario -con un provocador conjunto compuesto por un top cropped negro y una falda estampada con la cara de un tigre- para interpretar su canción que, en tan solo una semana, ha conseguido más de dos millones de visualizaciones. «Me hace muchísima ilusión que estéis aquí, a mis amigos, a mi novio... Y a todos los medios que habéis venido aquí a apoyarme. Los que no han venido», dijo tras su actuación. Fue entonces cuando se le quebró la voz y no pudo contener las lágrimas.

Después de calmarse en un reservado, volvió a subirse al escenario para volver a dar las gracias a los asistentes que sí la habían estado apoyando. Entre ellos, su compañero de programa de televisión Alessandro Lequio que, aunque estaba cubriendo el evento para «El Programa de Ana Rosa», no dudó en corear su nombre al final de la actuación. También Marisa Martín Blázquez y su amigo Aless Gibaja, además de su novio, Asraf Beno.

Lo que sí hacía Isabel Pantoja una hora después del debut musical de su hija en Madrid, era entrar en directo por teléfono en el programa de Telecinco «GH VIP» para apoyar a su sobrina Anabel Pantoja, a la que dijo considerar su hija mayor en su intervención. Algo que sin duda habrá dolido a Chabelita.