Los «románticos» planes del Príncipe Harry para San Valentín sin Meghan Markle

Desde que se conocieron, el Príncipe Harry y Meghan Markle intentan pasar el máximo tiempo posible juntos, ya sea en la intimidad o en actos públicos. Sin embargo, en su primer San Valentín tras darse el «sí, quiero» el pasado 19 de mayo, la pareja pasará el día por separado.

La agenda oficial de la Casa Real británica no entiende de fechas especiales ni de cosas del corazón. Lo que podría ser un día de celebración para la pareja, será uno más de trabajo para el nieto de la Reina Isabel II, que tendrá que estar en Noruega para visitar unas maniobras militares por su condición de capitán general de la Marina Real, como ha confirmado el Palacio de Kensington.

El Duque de Sussex será testigo de los Ejercicios de Clockwork, como así se les conoce, para poner a prueba a 16.000 militares. Además de las maniobras, que tendrán lugar en el círculo polar ártico, el nieto de la Reina Isabel II visitará el hangar donde se encuentra el material aéreo necesario para estos ejercicios.

The Duke of Sussex was appointed Captain General @RoyalMarines in December 2017, succeeding The Duke of Edinburgh who held the appointment for 64 years. This will be the Captain General’s first visit to Joint Helicopter Command. pic.twitter.com/mdKScl8P15