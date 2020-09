El romántico gesto del novio de Ágatha Ruiz de la Prada con la diseñadora El empresario, aunque no rechaza la fama, prefiere mantener un discreto segundo plano

ABC Madrid Actualizado: 17/09/2020 20:12h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El romántico noviazgo de Luis Gasset y Ágatha Ruiz de la Prada es ahora el preferido por la prensa del corazón. Ella, una diseñadora de éxito divorciada y él es el director general de la casa de subastas Ansorena. Viudo desde hace cuatro años, tiene dos hijas de 18 y 20 años, que ya conocen a la diseñadora. Ella está ilusionada y parece haber encontrado una pareja con la que compartir gustos. Con Luis podrá viajar, ir a la ópera o a disfrutar de la finca. Algo que con Luismi no pudo, aunque lo intentó y han quedado como amigos.

El empresario, aunque no rechaza la fama, prefiere mantener un discreto segundo plano y de momento no ha concedido entrevistas ni ha salido voluntariamente en la televisión, hasta esta semana. Y es que Luis Gasset apareció por sorpresa ayer por la noche durante el programa de Televisión Española «Lazos de Sangre» dedicado a la diseñadora. Antes de su emisión, que es en directo, apareció por sorpresa en el plató para entregar unas flores a su pareja. «¿Cómo es ella?», preguntó Boris Izaguirre, presentador del programa. «Es una persona que es capaz de hacer un día de 25 horas, una semana de 8 días y un año de 13 meses», respodió él entre risas.

¿Te perdiste la sorpresa de Luis Gasset a Ágatha Ruiz de la Prada en #LazosÁgatha? ¡Vimos a la pareja muy enamorados! 😍👇https://t.co/XlxrV82Eig — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) September 17, 2020

Luismi y Ágatha - KLA

También habló su anterior pareja, Luismi, popularmente conocido como el «El Chatarrero», y más finamente presentado como empresario de desguace. «Había momentos que me agobiaba un poco», dijo Luismi sobre el acoso informativo que tuvo que soportar por ser pareja de la diseñadora madrileña. No tuvo problema en confesar el motivo de su ruptura, que fue cuando lo fotografiaron besando a otra mujer: «Me llamó para tomar algo. La cosa se complicó. No se por qué había fotógrafos. Y Ágatha me mandó a la mier...». Esto le dijo él a ella el día en que todo acabó: «Flaca, ha durado el tiempo que ha durado. Tenemos que seguir siendo amigos». Ella dijo en principio que no, pero en la actualidad hablan a menudo por teléfono. «Ahora ya no puedo decir que me gusta, porque tiene pareja. Que lo pase lo mejor posible con esa persona», deseó «El Chatarrero».