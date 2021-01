Romano Aspas: «Yo no tomo drogas, yo esnifo vida» De editor a cantante de reguetón, se considera un «alma libre» al que nunca le ha llegado la llamada de la paternidad

Romano Aspas (53 años) no es un tipo convencional. Hace dos años lo dejó todo para cumplir el sueño de convertirse en un «crooner del reguetón». Y eso a pesar de que es dueño de una editorial dedicada a la venta en todo el mundo de reproducciones de códices medievales, cuyo precio oscila entre los 2.000 y 10.000 euros por ejemplar y que le han merecido varios premios del gremio. «Llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero como estaba dedicado a la editorial no podía darlo todo. Con la música, o te entregas al cien por cien o no puedes aspirar al éxito», cuenta a ABC a través de llamada telefónica durante la gira de promoción de su último tema, «Cleopatra».

A día de hoy, su trabajo en la editorial ha quedado como mero hobby, al que le dedica menos tiempo. «Pueden pasar meses sin que pise el despacho. Tengo un fondo de 30 títulos distintos y, de vez en cuando, me escriben de universidades o bibliotecas para comprármelos. Yo les envío el pedido y ya solo con eso me resulta muy rentable», explica.

«El dinero no da la felicidad»

Gracias al trabajo duro y una vida austera -«nunca me ha dado felicidad gastar dinero»-, Romano Aspas podría mantenerse «solo con las rentas que me aporta la editorial», aunque no siempre ha estado tan holgado como hasta ahora. «Nací en una familia muy humilde. Mis padres fueron inmigrantes españoles -él valenciano y ella asturiana- que se conocieron en Caracas. Aunque me fabricaron en Venezuela, quisieron que yo naciera en España por temas legales». Antes de inmigrar, explica, «mi padre fue campeón nacional de lucha grecorromana y, más tarde, profesional de lucha libre. Pero cuando se instaló en Venezuela comenzó a trabajar en un taller como especialista de electromecánica. Años después, logró montar su propio negocio». Una disciplina que Romano ha heredado: «Tengo dos hermanos y dos hermanas, yo soy el mediano, y de todos soy el que más fuerza de voluntad tiene. Cuando se me mete algo en la cabeza, siempre lo consigo por perseverancia y convicción», asegura.

Esa tenacidad le ha llevado lejos, a pesar de no tener carrera universitaria -«siempre fue muy mal estudiante», reconoce-. Empezó vendiendo pegatinas de los Beatles en los semáforos y después trabajó como vendedor de libros de arte a puerta fría. Hasta que consiguió convertirse en editor y montar su propia empresa: «Cuando logré reconocimiento en el mundo editorial, me empecé a aburrir y fue cuando sentí la llamada de la música», explica. Y añade: «En mi vida, nunca nadie de mi familia ni la mayor parte de mis amigos me han apoyado, desde que empecé como vendedor hasta que decidí dejarlo todo para convertirme en cantante. Mi padre se pensaba que iba a acabar muy mal, pues era muy rebelde, pero años más tarde reconoció que conmigo se había equivocado».

Sin nada que le ate, Romano Aspas se considera un «alma libre» al que nunca le ha llegado la llamada de la paternidad. «Solo he tenido dos novias, porque lo que realmente amo es mi libertad. Creo que no es muy fácil convivir conmigo». Asegura que se siente como un «chaval de 25 años... o 32 como mucho», y que está dispuesto a exprimir la vida al máximo: «El que vea mis vídeos pensará que soy un fiestero, pero en realidad soy muy disciplinado. No tomo alcohol y muchas veces he rechazado el consumo de drogas. La última vez que me ofrecieron coca, les dije que yo lo único que esnifaba era vida». De hecho, uno de sus vídeos más virales es en el que aparece esnifando agua de mar, porque «purifica las vías respiratorias», aunque jamás pensó que «tendría la repercusión que tuvo».

Ahora sueña con que su música sea reconocida. «Soy consciente de que hay voces infinitamente mejores que la mía. Pero siempre he conseguido lo que me he propuesto, porque le pongo pasión y entrega absoluta».