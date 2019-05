Roger Federer celebra diez años de matrimonio con una entrevista muy personal Tras cuatro hijos en común, las gemelas Myla y Charlene (ocho años) y los gemelos, Leo y Lenny, (tres años), la pareja sigue queriéndose como el primer día

Roger Federer (37 años) se ha convertido en uno de los tenistas más grandes de todos los tiempos gracias a su don innato, su capacidad de reinventarse y su técnica depurada, sin olvidar su férrea disciplina y su enorme dedicación. Sin embargo, su leyenda no sería tal de no ser también por su sombra: su mujer, Mirka Vavrinec (40).

Precisamente su profesión fue la que los unió en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en los que ambos formaban parte del mismo equipo suizo. El beso que le estampó el tenista el último día de los Juegos selló su destino de por vida, que rubricaron nueve años más tarde en una boda secreta a la que solo acudieron los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

Tras cuatro hijos en común, las gemelas Myla y Charlene (ocho años) y los gemelos, Leo y Lenny, (tres años), la pareja sigue queriéndose como el primer día. Federer ha confesado ha concedido una entrevista con «Le Figaro» -con motivo del décimo aniversario de su boda-, en la que confesó que su prioridad no es su trabajo, sino su mujer y sus pequeños. «Como todas las novias al principio de la relación, hacen que madures más rápido, y ella tenía tres años más que yo. Sabemos que un chico de 18 años y una chica de 18 no son lo mismo, los hombres maduramos más tarde». Describe a su mujer como una persona «estricta pero muy profesional» y añadió: «Ella siempre estuvo ahí para mí. Me ayudó en todo lo que pudo y, sin eso, nada hubiera sido tan fácil para mí. Es un sueño tener una relación así, especialmente con cuatro niños ahora».

El tenista tiene claro que apoyará a sus hijos en el futuro profesional que decidan: «Lo que quieran elegir, allí estaremos apoyándoles. Sería interesante porque mi esposa y yo sabemos sobre deportes, pero no los empujamos en esa dirección. Les damos la oportunidad, pero no es una prioridad. Lo importante para nosotros es que sean buenos ciudadanos, buenas personas».