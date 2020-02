Rocío Flores, en el ojo del huracán: «Está mintiendo a su padre» La joven, que ya ha puesto rumbo a Honduras para participar en «Supervivientes», deja una complicada situación familiar sin resolver

Rocío Floresha puesto rumbo este sábado a Honduras para participar en la próxima edición de «Supervivientes». La que hasta hace unos meses era prácticamente una desconocida para el público, se ha convertido en una clara apuesta mediática con un valor añadido: el conflicto que mantiene con su madre. El interés que genera el enfrentamiento familiar parece no tener límites y, a pesar de que la joven no es muy dada a pronunciarse al respecto, ha decidido abandonar su «lugar entre las sombras» para convertirse definitivamente en un personaje público.

Pero el camino no está resultando nada fácil. La entrada de su padre, Antonio David Flores, en el programa de «Gran Hermano Vip», y su posterior fichaje por «Sálvame», están removiendo el pasado familiar y abriendo las puertas a nuevas batallas legales contra Rocío Carrasco, que evita pronunciarse al respecto públicamente pero sí acude a los tribunales. La pasada semana, sin ir más lejos, volvieron a convertirse en noticia después de que Lydia Lozano asegurase en el plató del programa estrella de las tardes que madre e hija habrían mantenido una conversación muy poco amistosa en los últimos meses.

Antonio David, que se encontraba allí, negó categóricamente las informaciones de la periodista: «Mi hija lleva esperando la llamada de su madre durante mucho tiempo (...) es mentira, es falso». Incluso la propia Rocío Flores llamó por teléfono para negar las afirmaciones. «Estáis cuestionando la verdad de mi padre y no es cierto y si lo fuera no tendría ningún problema en decirlo».

Pero Lydia mantuvo su verdad hasta el final. Una verdad que finalmente terminó por destaparse que, supuestamente, habría sido un montaje de José María Franco, exchófer de Rocío Jurado y la sombra de Rocío Carrasco -con quien terminó enfrentado en los tribunales- durante muchos años. Él, sin embargo, sostiene que dice la verdad, que no ha tendido ninguna trampa y que Rocío Flores estaría engañando a su progenitor: «La que está mintiendo es Rocío Flores a su padre y él lo sabe». Además, ha plantado cara al exguardia civil. «Que me demande, que vamos a correr muchas demandas... porque de aquí en adelante no me voy a callar nada», aseguró en tono amenazante.

Lo que más daño le ha hecho a Antonio David con toda esta polémica es que se ponga en duda la relación de confianza que mantiene con su hija, y que en muchas ocasiones utiliza para cuestionar a Rocío Carrasco. Por el momento todo parece indicar que se trata de una estafa y habrá que esperar para conocer si las pruebas que aportó Franco a Lydia Lozano -cuya labor como periodista se ha cuestionado hasta la saciedad- son falsificadas o no.