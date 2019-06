Rocío Crusset: «Me da rabia que todas las críticas que recibo vengan de mujeres» La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero afianza su carrera como modelo en Nueva York

Hace más de cinco años que cruzó el charco para labrarse una carrera internacional como modelo, pero sigue manteniendo ese inconfundible deje andaluz y esa simpatía espontánea que delata al segundo sus orígenes. Habla por los codos. Se muestra natural y no le incomoda ninguna pregunta ni muestra el menor síntoma de agotamiento tras aterrizar en Barajas procedente de Nueva York apenas unas horas atrás. Rocío Crusset (Sevilla, 1994) no solo es poseedora de una belleza mediterránea indiscutible, sino también de una cabeza bien amueblada que le ha permitido deslumbrar sobre las pasarelas y hacerse un hueco en la industria de la moda por sí misma.

Antes de dar el primero paso se despojó de los apellidos de sus padres, Carlos Herrera y Mariló Montero, para no cargar eternamente con el sambenito de «hija de». Y no le ha ido nada mal. El día de su 25 cumpleaños sopló las velas en un precioso conjunto de lencería de Victorias Secret para anunciar que acababa de empezar a trabajar para la marca. Y a nivel sentimental, vive la ilusión que solo se experimenta en los comienzos junto al joven empresario Maggio Cipriani, cuarta generación de un imperio familiar hostelero, fundado en 1931. Giuseppe Cipriani fue el pionero que abrió el emblemático Harry’s Bar, en uno de los rincones más emblemáticos de Venecia, que sirvió como punto de partida para expandir un jugoso negocio de alta gastronomía.

Rocío charla con ABC en el Campus de Ciudad Univesitaria, donde hoy se celebra la segunda edición del Festival Paraíso. La modelo presentó la chaqueta de culto de Schweppes, una chupa vaquera oversize que se adorna con vistosos parches inspirados en el legado gráfico de la marca, ideada para los festivales veraniegos.

Paraíso, cazadora, concierto...

Sí, venir a España y tener esta gozada... dan ganas de quedarse.

¿Qué tal en Nueva York? Enhorabuena por su nuevo trabajo con Victoria’s Secret.

Muchas gracias. He de decir que se ha creado mucha confusión con este tema. He realizado una sesión de fotos con ellos y la semana que viene vuelvo a trabajar para la marca, pero no soy fija, ni un ángel como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio o Gisele Bündchen, en la época. Ellas tienen un contrato fijo en el que tienen que trabajar un número de días al año, con un salario cerrado y acceden directamente al desfile sin necesidad de casting. En mi caso, solo son trabajos puntuales.

El 5 de junio anunció que había firmado su primer trabajo para la marca de lencería - ABC

La marca atraviesa un momento adverso y durante los últimos años, la audiencia de los desfiles se ha desplomado.

Antiguamente cuando no existían las redes sociales emitían el desfile en televisión y la única posibilidad de verlo era a través de ese canal. Ahora, las modelos lo publican todo en Instagram y se filtran los detalles. Y cuando se emite, un mes más tarde de grabarse, ya no hay tanto interés.

¿No cree que influya entonces un cambio de mentalidad respecto a la mujer perfecta en la era del Me Too?

En el mundo de la moda siempre se ha criticado que las chicas son muy delgadas o demasiado perfectas. Ahora la marca está en un momento de cambio y diversidad incluyendo a chicas de todas las tallas. Yo estuve haciéndome fotos con una chica con la talla 42 y yo tengo la 34. Lo que no sé es si lo van a implementar en el desfile.

¿Ha vivido algún situación incómoda relacionado con el acoso en el mundo de la moda?

La verdad es que no. Es cierto que yo he llegado en un momento en el que te rozan o el fotógrafo te coloca el dobladillo del vestido y lo hace con miedo. Y te dice: «te juro que no te estoy tocando, perdona». Tienen mucho cuidado. Están acojonados. No he tenido experiencias negativas. Solo recuerdo una ocasión en la que fui a hacer una sesión a casa de un fotógrafo y al marcharme me empezó a escribir muchos mensajes, muy pesadito. No le contesté y le dije a la agencia que no volvería a trabajar con él.

Las redes sociales se han convertido en una plataforma de propagación de odio y críticas.

Sí, pero no me quitan el sueño. Soy una privilegiada y no voy a dejar que cuatro me amarguen el privilegio que tengo. Pero me da rabia que todas las críticas vengan de mujeres. Absolutamente todas. Y eso no me duele, pero me da pena. No hace falta machacar. El concepto del feminismo no está bien entendido. Y si no lo entendemos no podemos luchar por él. El feminismo es que cada mujer haga lo que le dé la gana con su cuerpo, con total libertad, sin tener que aguantar críticas físicas. Si una quiere tener siete novios al año, que los tenga, o si quiere salir en la tele desnuda, adelante. Hasta que eso no se entienda, no vamos a poder luchar por la igualdad. Si nos pisoteamos a nosotras mismas, los hombres ven un reflejo horrible. Y las que me por un vestido o me llaman fea son luego las que van a la manifestación por los derechos de la mujer y la igualdad.

¿Cree que algunos partidos políticos se han apoderado del feminismo?

Todos los partidos políticos manchan mucho este tema, cada uno a su manera. Pero solo se puede defender de una manera. Cada una es como es y puede hacer lo que quiera con su vida.

¿Cuál es la crítica que más le afecta?

Que me digan que estoy extremadamente delgada y que coma. Porque hay chicas que están enfermas de verdad. Y me preguntó «¿por qué a una chica obesa que es igual de insano cuando la llaman gorda se considera ofensivo?». En el caso de la delgadez es lo mismo.

A nivel sentimental se la ve feliz junto a Maggio Cipriani

Se adelantan mucho a mis situaciones sentimentales. Me ven paseando con un chico y ya hablan de que me he echado novio. Eso me agobia porque luego a lo mejor no sale y ya se vende que he roto con él y en realidad, no he tenido ninguna relación. Maggio es un chico al que estoy conociendo. Vamos a cenar, salimos, viajamos, vamos a conciertos... Los dos trabajamos muchísimo y nos vemos cuando podemos. Si sale bien fenomenal, porque es un chico diez, un encanto, muy inteligente, divertido y caballerosísimo. El tío ideal que tenía en mi cabeza es él, pero a veces se congenia y a veces que no.

En la pasada Feria de Abril de Sevilla, Rocío se dejó ver con Maggio Cipriani - UAT

¿Cómo le conociste?

En Nueva York, a través de amigos en común, cenando en su restaurante. Él se acercó a la mesa a saludar y muy poco a poco empezamos. Al principio solo amistad y alrededor de noviembre ya empezamos a vernos y a sentir.

Su padre y Maggio se conocieron en la Feria de Abril. ¿Encajaron bien?

Sí. Mi padre es encantador, ve a alguien y en seguida lo acoge, lo hace de su familia y fue un placer que se conocieran. Quiero a mi padre con locura, compartimos muchas aficiones y siempre intentamos pasar tiempo juntos. Nos encanta ir de musicales.

Rocío Crusset junto a su padre, el periodista Carlos Herrera - JUAN JOSE UBEDA / ABC de Sevilla

¿Y usted conoce también a la familia Cipriani?

Sí, son un encanto. Muy trabajadores. Lo que han conseguido lo tienen a base de esfuerzo. El padre suele estar en su restaurante de Nueva York y allí le he conocido. Cuando estuvimos en Ibiza con más amigos, también coincidí con él porque tienen un restaurante en la isla. Pero no le veo como a mi suegro.